Проблеми с рамото, коляното или спортна травма? Доц. Ерхан Байрам гостува в София

Доц. д-р Ерхан Байрам ще бъде в София, за да се срещне с пациенти, които търсят второ мнение за възможностите за лечение и необходимостта от операция.

Болка в рамото, скъсан менискус или травма, след която възстановяването не протича според очакванията. При подобни проблеми пациентите често се изправят пред важни въпроси: необходимо ли е оперативно лечение, какви методи могат да се приложат и какво да очакват от възстановяването?

На 25-ти септември в София, по покана на Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“, ще гостува доц. д-р Ерхан Байрам, специалист по ортопедия и травматология в Университетска болница Медикъл Парк Газиосманпаша, Истанбул.

При какви ортопедични проблеми може да се потърси второ мнение?

Професионалните интереси на доц. д-р Ерхан Байрам включват спортната ортопедия, артроскопската хирургия на рамото и травматологията.

Информационните срещи са подходящи за пациенти със следните проблеми:

Разкъсване на ротаторния маншон и други увреждания на рамото.

Нестабилност и повтарящи се изкълчвания на рамото.

Менискусни увреждания и проблеми с коляното след травма.

Спортни травми и увреждания на ставния хрущял.

Костни фрактури и продължаващи оплаквания след проведено лечение.

Определени ортопедични травми и фрактури при деца.

Артроскопска хирургия на рамото: специален професионален интерес на доц. д-р Байрам

Сред основните направления в работата на специалиста е артроскопската хирургия на рамото. Това е хирургичен метод, при който чрез малки отвори, камера и специализирани инструменти се достига до вътрешността на ставата.

Артроскопски подход може да се обсъжда при определени увреждания на ротаторния маншон и при нестабилност на рамото. Дали е подходящ за конкретния пациент зависи от вида на увреждането, проведеното до момента лечение и резултатите от образните изследвания.

Доц. д-р Байрам е автор и съавтор на научни публикации, посветени на артроскопското възстановяване на ротаторния маншон и хирургичното лечение на нестабилност на рамото.

Второ мнение при проблеми с коляното и спортни травми

Травмите на коляното могат да засегнат менискуса, ставния хрущял и други структури. В зависимост от конкретното увреждане лечението може да включва различни подходи, а решението за операция изисква оценка на медицинската документация и състоянието на пациента.

Научната дейност на доц. д-р Байрам включва и изследвания на менискусни и остеохондрални увреждания.

Как да запишете час за информационна среща?

Дата: 25.09.26 г.

Място: София

Участие: Безплатно, с предварително записване

Преводач: Осигурен преводач на български език по време на срещата

За повече информация и записване се свържете със Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ на тел. 0878500730.