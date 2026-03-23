Patriot и регионалният авторитет на Гърция: Атина пази себе си, България и Саудитска Арабия

Разполагането на ракетни системи „Пейтриът“ (Patriot) от Гърция е засилило дипломатическите ѝ позиции, дори когато Атина се справя с конкуриращия се натиск между Съединените щати и Европа, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на официални лица. Първото оперативно потвърдено прихващане на балистични ракети от батареи Patriot на гръцките военновъздушни сили, разположени в Саудитска Арабия, засили доверието в система, която формира гръбнака на противовъздушната отбрана на Гърция, като същевременно повиши нейния профил сред съюзниците и партньорите.

Събитията съвпаднаха с посещение в Гърция на посланика на САЩ в НАТО Матю Уитакър, който изрази силен интерес към гръцката инфраструктура и регионалната роля.

Според добре осведомени източници, Уитакър е казал на гръцки официални лица, че „няма нищо, което Атина да не е направила по най-добрия възможен начин“ през последните три седмици на военни действия в Близкия изток

Гръцките „Пейтриът“, България и Саудитска Арабия

Разполагането на гръцки ракети „Пейтриът“ обхваща гръцка национална територия, обекти от интерес за САЩ, включително залива Суда и Карпатос, части от Турция и черноморското крайбрежие на България, както и пристанището Янбу в Саудитска Арабия, в съответствие с рамката за колективна отбрана на НАТО.

Гръцки военни във високорискова зона

Разполагането в Янбу, близо до ключов петролопровод, заобикалящ Ормузкия проток, поставя 120 гръцки военнослужещи във високорискова зона, където са възможни по-нататъшни прихващания.

Гърция мисли за участие в разширена мисия на ЕС

Гръцки представители оставиха отворена възможността за бъдещо участие в рамките на разширената мисия на Европейския съюз „Аспидес“, която включва по-широк принос на държавите членки и подобрени условия след конфликта.

Атина също така следи сценарии, включително евентуални сухопътни операции на САЩ близо до Ормуз, въпреки че подобен ход би изисквал действия на иранска територия и се счита за политически малко вероятен.

В дипломатически план безпокойството е съсредоточено върху Ливан, който рискува подновяване на нестабилността; а Йордания, въпреки включването си в американската противоракетна отбрана, е изправена пред постоянен натиск.

Гръцки представители омаловажават турските възражения срещу разполагането на военни сили, отбелязвайки, че позицията на НАТО по време на война прави споровете относно демилитаризацията до голяма степен без значение.