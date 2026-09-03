"Има разговори, които отдавна искам да проведа": Предизборно Вучич си направи подкаст (ВИДЕО)

"Има разговори, които отдавна искам да проведа. Не за политика, а за хората – за техния живот, успехи, неуспехи, убеждения и всичко, което ги е оформило като личности. За спорта, културата, изкуството, вярата, историята...". С тези думи сръбския президент Александър Вучич, който вече е в неофициална предизборна кампания обяви в Instagram, че ще прави свой подкаст, а иемнно „podkAVst“. Официалната версия е разговор за "нещата, които свързват, от които може да се учи и заради които си струва човек да спре за миг, за да изслушат истински другия човек".

Истината обаче е, че в Сърбия предстоят парламентарни избори, които зависят от оставката на Александър Вучич, т.е. от неговото решение.

Все още обаче не е ясно кога точно ще се проведат изборите в Сърбия. Последното съобщение за предстоящия вот беше изявлението на Александър Вучич от 20 август, че изборите ще се проведат „на 18 или 25 октомври“. ОЩЕ: Проучване за сръбските избори: Студентите в Сърбия биха победили листата на Вучич

Първият му гост

Първият му гост ще бъде баскетболният треньор Мирослав „Мута“ Николич. Мута се смята за разпознаваема фигура в баскетбола на бивша Югославия и Сърбия. Известен е с фразата „Всичко е нормално“. ОЩЕ: "Ще коленичи на гроба на всеки, ако му носи точки": Трябва ли Вучич да присъства на погребението на Младич?