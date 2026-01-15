Любопитно:

Гърците са работили 177 от 365 дни през 2025 г.

15 януари 2026
Гърците, известни със спокойния си начин на живот, са работили 177 от 365 дни през 2025 г. Тук обаче не става въпрос за реалните им работни дни, а за дните, в които са били данъчно осигурени, т.е. са работили за държавата, пише гръцкото издание Kathimerini, което се позова на информация на Центърът за либерални изследвания (KEFiM). Центърът обяви в сряда, че миналогодишният т. нар. „Ден на данъчната свобода“, т.е. денят, в който гръцките работници спряха да работят, за да покрият годишните си данъчни и осигурителни задължения към държавата и фондовете за социално осигуряване, дойде два дни по-късно от предполагаемото: той дойде на 27 юни вместо на 25 юни.

Това е така, защото гърците е трябвало да работят 177 дни от 365, съобщи KEFiM, използвайки методологията на Данъчната фондация.

Гърците работят най-много в ЕС

Оказва се, че гърците са далеч от мързела, тъй като работят най-много часове седмично в Европейския съюз, като през 2024 г. са прекарвали средно около 39.8 часа на работното място

Припомняме, че от юли 2024 насам работниците в промишлеността, в търговията, в селското стопанство и в някои сектори на услугите трябва да работят по шест дни в седмицата, ако работодателят им вземе такова решение. За допълнителния шести ден се дава добавка от 40 процента върху надницата. ОЩЕ: В Гърция: Работиш 13 часа на ден, но четири дни в седмицата

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция Мързел работно време гърци
