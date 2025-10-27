Арест без край: Турски съд оставя Имамоглу зад решетките

Турски съд издаде поредна официална заповед за арест на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу по подозрение в „политически шпионаж“, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на турската държавна Анадолска агенция. Имамоглу е ключов съперник на президента Реджеп Тайип Ердоган и е в затвора от март в очакване на съдебен процес по отделни обвинения в корупция. Той получи нова присъда през юли за обида и заплахи към главния прокурор на Истанбул.

Обвинение в шпионаж

Последното съдебно решение обвинява Имамоглу в участие в корупция за набиране на средства за президентската му кандидатура и шпионаж за осигуряване на международна подкрепа, съобщи агенцията.

Той отрече последното обвинение в съда в неделя и в изявление от затвора в петък. „Подобна клевета, лъжа и конспирация дори не биха минали през ума на дявола!“, каза той в платформата X. „Изправени сме пред срамно безобразие, което не може да се опише с думи.“

Заповед за арест и за журналисти

Анадолската агенция съобщи, че съд в Истанбул е издал заповед за арест снощи на Имамоглу и още двама души, включително Мердан Янардаг, главен редактор на телевизионния новинарски канал Tele1.

Каналът, който е критичен към правителството, беше конфискуван от държавата в петък, като обвиненията са в шпионаж.

Стотици членове и избрани лидери на основната опозиционна Републиканска народна партия (CHP) на Имамоглу също са изправени пред редица обвинения, свързани с корупция, в рамките на репресии, които партията нарича политизирани и антидемократични. ОЩЕ: Не позволиха на европейски кметове да посетят в затвора Имамоглу