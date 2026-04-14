Инцидент в „ничията земя“ на Кипър: Миротворци на ООН влязоха в пререкание с турско-кипърски сили

След неразрешеното влизане на турско-кипърски служители по сигурността - мироопазващите сили на ООН в Кипър (UNFICYP) увеличиха патрулите в района на село Пила, разположено в буферната зона в югоизточната част на страната, предаде гръцкото издание Kathimerini. Мироопазващите сили на ООН обявиха, че ще поддържат и видимо присъствие на място, като подчертаха, че поддържането на спокойствие и стабилност в буферната зона остава най-висок приоритет.

„UNFICYP отново заявява, че неразрешеното влизане, присъствие или дейност в буферната зона представлява нарушение на мандата на мисията. Спазването на мандата на мисията е от съществено значение за поддържането на стабилност в тази чувствителна област“, ​​се казва в изявление на UNFICYP в профила им в социалните медии.

Мироопазващите сили „активно взаимодействат с всички съответни страни, за да възстановят статуквото преди и да предотвратят действия, които биха могли да повлияят неблагоприятно на спокойствието и стабилността в района“, добавиха те.

Дипломатическо напрежение между Гърция, Турция и Кипър

В интервю за Анадолската агенция, турският външен министър Хакан Фидан разкритикува Гърция и Кипър за сътрудничеството им с Израел. Нито Гърция, нито „кипърската гръцка администрация“ се нуждаят от военно сътрудничество с Израел. Гърция вече е член на НАТО, а „кипърската гръцка администрация“ има подкрепата на ЕС. Каква стратегическа логика би могла да оправдае търсенето на подобен вид сътрудничество е нещо, което дори те не могат да ми обяснят", посочи Фидан.

На това Гърция отговори, че „оформя външната си политика самостоятелно, не приема инструкции". Гръцкото министерство на външните работи добави, че Гърция последователно е работила за мир и добросъседски отношения, отбелязвайки, че „паникьосването и опитите за изкривяване на реалността не са полезни, особено през този период на регионална нестабилност и несигурност".