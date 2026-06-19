Изоставен куфар пред пощенска станция предизвика паника в Хърватия

Сигнал за изоставен куфар е предизвикал паника в хърватския град Шибеник, предаде хърватската медия "Индекс". Куфарът бил открит пред пощенската станция в града и край него нямало стопанин. Багажът бил изоставен там от неизвестно лице. Случаят доведе до това, че полицията е обезопаси и отцепи района като предпазна мярка. Скоро е било установено, че това не е заплаха за сигурността. Полицията е открила собственика на куфара и ситуацията е приключила без последствия, пише още хърватската медия.

След проверка районът е бил отворен отново и инцидентът е бил разрешен без да са необходими по-нататъшни действия.

Подобен случай в България

Припомняме, че в началото на май имаше сигнал за изоставен куфар на булевард "Иван Вазов" в Бургас, което също наложи отцепване на част от района. Сигналът е получен около около 11:30 часа. На място незабавно бяха служители на подразделение "Борба с тероризма". ОЩЕ: Чак отцепиха района: Захвърлен куфар с детски играчки вдигна на крак полицията във Варна

Куфарът бил открит в близост до автобусна спирка. Временно е било спряно преминаването на автомобили и хора в периметъра около мястото.

В крайна сметка е установено, че в куфара е имало дрехи. Не се е наложило взривяне, обясниха от полицията. ОЩЕ: Изоставен куфар стресна Бургас, отцепиха булевард