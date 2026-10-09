От "може да идете в "Белене" до дело: Петар Богойески заплаши Actualno след разкритие за българското му гражданство (СНИМКИ)

От "може да идете в Белене" до дело. С тези думи коалиционният партньор на управляващата в Северна Македония ВМРО-ДПМНЕ Петар Богойески заплаши Actualno.com след разкритие на докумети, доказващи българското му гражданство, както и това, че има адрес в България и че ще гласува на предстоящите президентски избори на 25 октомври 2026 г. Статията беше публикувана заедно с документите на 8 октомври 2026 г., като за целта бяха заличени личните данни на Богойески.

Припомняме, че става въпрос за две справки - от едната се вижда, че Богойески има българско гражданство съгласно указ № 30 от 27 март 2003 г., а от втората, че ще гласува в Софийска професионална гимназия по туризъм на бул. "Сливница" 182 на президентския вот.

Освен, че ще упражни правото си на глас, до медията ни достигна информация, че по време на престоя си в България - Богойески често е бил виждан в компанията на представители на службите и официални лица. ОЩЕ: Българофоб за пари и власт, българин по паспорт: Петар Богойески ще избира президент на България (ДОКУМЕНТИ)

Заплахите

Заплахите се появиха при кореспонденция между него и автора на статията и водещ на "Студио Actualno Балкани" Деница Китанова чрез платформата Messenger в рамките на днешния ден, 9 октомври 2026 г.

В разговора той намеси ДАНС, заявявайки, че трябва да поискаме разрешение от нея, ако искаме да го записваме за интервю. И още - че г-жа Китанова ще отиде в Белене. Там по времето на комунизма има концлагер, в който са пращани неудобните за тогавашната власт.

"Без това (бел. ред. - без разрешение от ДАНС за интервю) - губите работната си позиция", обърна се Богойески към журналиста на Actualno.com

Нещата ескалираха след въпрос дали така правят медиите в РСМ, след което последва заплахата: "Може да бъдете съдени".

Снимки: Actualno.com

Богойески не отрича разкритията на Actualno.com

По време на комуникацията Богойески не поиска право на отговор, нито изрази несъгласие с написаното, въпреки многократните запитвания за продължение под формата на телефонен разговор/интервю. Така на практика той не отрече публикуваната информация.

Публикуваме отново двете справки, доказващи българското му гражданство и правото му да гласува на президентските избори в България, които ще се проведат на 25 октомври: