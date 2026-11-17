Българският Червен кръст (БЧК) излезе с категорична официална позиция, с която опроверга разпространената в публичното пространство информация за драстично поскъпване и удължаване на курсовете по първа долекарска помощ за кандидат-шофьорите от началото на 2027 г. Повод за острата реакция станаха публикации в редица медии, според които от 1 януари 2027 г. таксата за обучението скача на 150 евро, а самото обучение ще продължава цели три дни.

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Какво казват от БЧК?

От организацията са категорични, че тези твърдения са напълно неверни и няма такова решение. "БЧК нито е обсъждал, нито е вземал или обявявал промени в цената или продължителността на курсовете за водачи на МПС", се казва в позицията им до медиите. Според организацията разпространяването на подобни слухове заблуждава гражданите, създава излишно напрежение сред бъдещите шофьори и уронва доверието в институцията.

От Червения кръст подчертават, че позоваването на анонимни „източници в бранша“ и добавянето на уточнение „неофициално“ в края на текста не оправдава публикуването на непроверени твърдения като сигурна предстояща промяна, особено по тема, свързана със спасяването на човешки живот.

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Българският Червен кръст настоява медията, пуснала първоначалната информация, както и всички останали издания, които са я препечатали (включително в социалните мрежи), незабавно да коригират публикациите си и да дадат същата видимост на официалното опровержение.

От организацията напомнят на всички кандидат-шофьори да се доверяват единствено на официалната информация за условията и таксите на обученията, която се публикува на сайта и в официалните канали на БЧК.