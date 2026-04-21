Косово обяви Иранската революционна гвардия за терористична организация

Правителството на Косово прие предложение за решение, с което Корпусът на гвардейците на ислямската революция на Иран се обявява за терористична организация, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на Анадолската агенция. Решението за обявяване на Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран за терористична организация беше разгледано на правителствено заседание в Косово.

Представяйки предложеното решение пред правителството, премиерът на Косово Албин Курти заяви, че предложението предоставя правна и стратегическа основа за обявяването му за терористична организация в Република Косово.

Иран никога не е признавал Косово

„Иранският корпус на гвардейците на ислямската революция е определен като организация, която използва тероризма и организираното насилие като средство на външната политика и допринася за регионална и глобална нестабилност. С това решение Косово засилва позицията си в защитата на международната сигурност, демократичните ценности и правата на човека“, каза Курти.

Той подчерта, че с това решение страната му ясно демонстрира ангажимента си да стои редом със стратегическите си съюзници в съвместната борба срещу тероризма. Предложението беше единодушно прието от членовете на правителството.

Иран все още не признава държавата Косово, чиято независимост беше обявена през 2008 г.