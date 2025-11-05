Косово разследва опит за убийство на българин - служител на ЕС

Министерството на външните работи на България обяви, че на 4 ноември в град Джакова в Косово е бил тежко ранен български гражданин - служител на Офиса на Европейския съюз в страната. МВнР изразява "дълбоко съжаление" и посочва в официална позиция, че посолството ни в косовската столица Прищина поддържа постоянен контакт с компетентните органи на приемащата държава, които са образували досъдебно производство по подозрение за опит за убийство.

Пострадалият е в болница и е в стабилно състояние

По последна информация от българското посолство в Прищина - пострадалият е настанен в лечебно заведение в косовската столица, като състоянието му към момента е стабилно.

Снимка: МВнР

"Българските дипломатически представители са в готовност да окажат необходимото съдействие и ще посетят нашия сънародник при първа възможност, съгласно препоръките на медицинския екип", обявиха от пресцентъра на МВнР днес, 5 ноември.

Засега от външно министерство не разгласяват повече информация във връзка с нападението, включително как българският гражданин е бил ранен.

