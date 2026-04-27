Край на примирието в Егейско море? Турция се връща към опасна стратегия

Правителствени служители се чудят дали Турция е избрала да се върне към стратегия на сериозно напрежение в Източното Егейско море, слагайки край на разведряването, съществуващо между двата номинални съюзника от началото на 2023 г., пише гръцкото издание Kathimerini. Прекъсването от страна на Турция на дейността на холандски кораб, опериращ в международни води, предишното ѝ неодобрение от срещата Кипър-Гърция-Израел и напоследък агресивната реакция на турското външно министерство на публикуването на карта, обозначаваща зоните, където риболовът ще бъде сезонно ограничен, сами по себе си не представляват голяма ескалация. Но, следвайки едно след друго, те потвърждават защитата на Турция на валидността на меморандума ѝ с Либия за разграничаване на морските зони и продължаващото ѝ настояване, че островите не могат да имат морски зони или континентален шелф.

А тонът накара гръцките власти да се замислят какви биха могли да бъдат следващите действия на Турция.

Двата възможни сценария

Правителството разиграва два възможни сценария, според изданието.

Първият е подновено превръщане на мигрантските потоци в оръжие, както Турция се опита, без успех, в началото на 2020 г.

Вторият е мълчаливо насърчаване на отделни участници, в този случай рибари, да игнорират ограниченията и да създават инциденти, включващи гръцкия флот и брегова охрана.

Длъжностни лица припомнят, че най-тежката криза през последните 30 години, заради островите Имиа, която доведе Гърция и Турция близо до война през 1996 г., беше подхранвана от частни участници.