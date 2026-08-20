Кабинетът "Радев":

Мицкоски заговори за предсрочни избори в Северна Македония

20 август 2026, 12:47 часа 658 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski
Мицкоски заговори за предсрочни избори в Северна Македония

„Като коалиция получихме легитимност от гражданите да бъдем правителство в продължение на четири години. Ако обаче опозицията смята, че са необходими предсрочни избори, ние няма да седим безучастно като страхливци, а ще отговорим положително на това искане и, разбира се, ще ги победим“, каза министър-председателят на Северна Македония Християн Мицкоски на пресконференция днес, предаде Скопје1.мк. Реакциите на думите на македонския премиер не закъсняха.

Малко след думите на Мицкоски за предсрочен вот дойдоха и първите реакции от страна на опозицията. Опозиционната албанска партия ДСИ на Али Ахмети поздрави премиера и обави, че те също са готови за предсрочни избори, допълва "Макфакс".

Не бил страхливец, но се оправдава с гражданите

Македонският премиер обаче каза, че гражданите в момента не призовават за предсрочни парламентарни избори, а по-скоро очакват продължаване на реформите и процесите, прилагани от настоящото правителство.

В отговор на журналистически въпрос за възможността за предсрочни избори, Мицкоски посочи, че коалицията, която ръководи, има четиригодишен мандат, получен от гражданите.

„Гражданите не искат избори, гражданите искат реформи и приемственост на процесите, водени от това правителство“, каза Мицкоски, повтаряйки сравнението „три към едно“ по отношение на, както той заяви, представянето на сегашното и предишното правителство. ОЩЕ: "Изблици от миналия век": Мицкоски се опълчи на Вучич за македонската църква, засега само на думи

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Предсрочни избори македонски избори Република Северна Македония Християн Мицкоски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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