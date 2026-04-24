Македонският вицепремиер по добро управление избяга от Мицкоски

Премиерът Християн Мицкоски призна в интервю за „Сител“ тази вечер това, което се говори от дълго време, а именно, че вицепремиерът по добро управление Арбен Фетай всъщност вече не е част от правителството, което ръководи, предаде македонската медия "Независен". Медията пише още, че Фетай хем не е подал оставка, не е бил уволнен, но вече не е член на правителството на Християн Мицкоски.

„Срещнах се с Фетай преди няколко седмици и в разговор той ми каза, че вече не следва настоящото правителство, което ръководя“, каза премиерът.

Твърди се, че Фетай е казал на премиера, че иска да се върне в Брюксел, откъдето е дошъл по предложение на „Вреди“, за да бъде вицепремиер. „Предложих му, че бихме искали да го използваме, за да направи нещо за правителството, тоест да бъде наш специален представител в Брюксел. Мисля как да го наема“, каза Мицковски.

Не е ходил на работа от месец

Фактът, че Арбен Фетай всъщност не е част от правителството, беше споменат за първи път от бившия министър на здравеопазването Арбен Таравари в интервю за Telma, като каза, че е заминал за Брюксел. Тази информация по-късно беше потвърдена от министъра на здравеопазването Азир Алиу в интервю за "360 градуса", когато каза, че вицепремиерът по доброто управление не е идвал на работа от месец и не знае дали е тук или е пътувал някъде. Както Арбен Фетай, така и Азир Алиу бяха част от крилото на Алианса за албанците на Арбен Таравари, когато влязоха в правителството.