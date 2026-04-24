Безпокойство във Вашингтон: Ще може ли да защитават Тайван

Съединените щати са изчерпали значителна част от запасите си от боеприпаси от началото на войната срещу Иран, до степен, че някои американски служители смятат, че Вашингтон няма да е в състояние да изпълни напълно отбранителните си планове за Тайван в случай на китайско нашествие в краткосрочен план, съобщи в четвъртък „Уолстрийт Джърнъл“ , позовавайки се на американски служители.

Според тези служители, които отказаха да предоставят точни данни, от 28 февруари Съединените щати са изстреляли над 1000 крилати ракети „Томахоук“ и между 1500 и 2000 противовъздушни ракети, включително прехващачи THAAD, Patriot и Standard Missile. Пълното обновяване на тези запаси може да отнеме до шест години, предупреждават тези служители, с което се дават началото на дискусии в рамките на администрацията относно необходимостта от адаптиране на оперативните планове за евентуална отбрана на Тайван.

Китай си чака момента

Междувременно Китай обучава щурмови части от своята армия с бойни дронове. Нови кадри показват учения на 71-ва армия от Източното командване, която използва безпилотни летателни апарати. Тази елитна част, отговаряща за направлението към Тайван, тренира в момента реални бойни сценарии - рояци от дронове в небето, бързи удари и пълен контрол над бойното поле. Всичко това - докато китайската армия става все по-агресивно настроена спрямо самоуправляващия се демократичен остров, който Пекин счита за своя територия.