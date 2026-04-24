Безпокойство във Вашингтон: Ще може ли да защитават Тайван

24 април 2026, 0:59 часа
Съединените щати са изчерпали значителна част от запасите си от боеприпаси от началото на войната срещу Иран, до степен, че някои американски служители смятат, че Вашингтон няма да е в състояние да изпълни напълно отбранителните си планове за Тайван в случай на китайско нашествие в краткосрочен план, съобщи в четвъртък „Уолстрийт Джърнъл“ , позовавайки се на американски служители.

Според тези служители, които отказаха да предоставят точни данни, от 28 февруари Съединените щати са изстреляли над 1000 крилати ракети „Томахоук“ и между 1500 и 2000 противовъздушни ракети, включително прехващачи THAAD, Patriot и Standard Missile. Пълното обновяване на тези запаси може да отнеме до шест години, предупреждават тези служители, с което се дават началото на дискусии в рамките на администрацията относно необходимостта от адаптиране на оперативните планове за евентуална отбрана на Тайван.

Китай си чака момента

Междувременно Китай обучава щурмови части от своята армия с бойни дронове. Нови кадри показват учения на 71-ва армия от Източното командване, която използва безпилотни летателни апарати. Тази елитна част, отговаряща за направлението към Тайван, тренира в момента реални бойни сценарии - рояци от дронове в небето, бързи удари и пълен контрол над бойното поле. Всичко това - докато китайската армия става все по-агресивно настроена спрямо самоуправляващия се демократичен остров, който Пекин счита за своя територия. ОЩЕ: Щурмоваци се учат на война с дронове: Китайската армия явно се готви усилено за Тайван (ВИДЕО)

Деница Китанова
Тайван Китай САЩ война Иран
