Тръмп обеща да не ползва ядрени оръжия срещу Иран. Добри новини за Ливан (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма намерение да използва ядрени оръжия срещу Иран по време на брифинг за пресата в Овалния кабинет във Вашингтон. „Не, няма да го използвам. Никога не би трябвало да е възможно някой да използва ядрени оръжия “, каза президентът, когато репортер го попита дали обмисля използването на атомна бомба, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde.

„Не ни трябват. Защо задаваме такъв глупав въпрос? Защо бих използвал ядрени оръжия, след като сме ги унищожили напълно по много конвенционален начин?“, каза той.

Добри новини за Ливан, докато "Хизбула" стреля по Израел

„Прекратяването на огъня между Израел и Ливан ще бъде удължено с три седмици“, написа американският президент на своята платформа Truth Social след разговорите между Израел и Ливан в Белия дом.

Американският президент заяви в четвъртък, че има „много добър шанс“ за постигане на мирно споразумение между Израел и Ливан още тази година, след като обяви триседмично удължаване на прекратяването на огъня.

Междувременно "Хизбула" обяви, че е изстреляла ракети по Северен Израел в отговор на „нарушения“ на прекратяването на огъня от израелската армия.

"За да защити Ливан и неговия народ и в отговор на нарушаването на прекратяването на огъня от израелския враг и атаките му срещу град Ятер в Южен Ливан, "Хизбула" започна залп от ракети“, заяви проиранската групировка.

Израелската армия заяви, че е идентифицирала и прихванала „няколко изстрела, произхождащи от Ливан и проникващи на израелска територия".