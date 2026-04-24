Зеленски благодари за заема и помоли: Продължете да работите върху санкциите срещу Русия

Украинският президент Володимир Зеленски благодари в пост в Телеграм на европейските лидери за санкциите срещу Русия, както и за предоставения заем от 90 млрд. евро за Киев. "Благодаря на всички европейски лидери за европейския пакет за подкрепа на Украйна и 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Това наистина ще помогне. И моля, продължете да работите върху санкциите срещу Русия", призова Зеленски.

Според него засилването на санкциите е правилното нещо, особено след като американците са облекчили част от своите.

Обстановката на фронта

"В момента обстановката на фронта в Украйна е особена. Нашата позиция е по-стабилна в сравнение с предишните месеци и години, а Русия губи поне 30 000 до 35 000 войници всеки месец. За Русия е трудно и ние трябва да ги затрудним още повече, за да ги подтикнем към дипломация", добави още Зеленски.

За какво ще бъде похарчен заема от ЕС?

Украинският държавен глава също така разкри и за какво ще бъде използван заема. Стана ясно, че тези средства са предназначени за украинската армия, закупуването на оръжия и в частност ПВО.

"Това финансиране ще ни помогне да се подготвим за зимата и работата по защита на нашата енергийна система вече е започнала и европейските фондове също ще подкрепят това", каза Зеленски.