Зеленски благодари за заема и помоли: Продължете да работите върху санкциите срещу Русия

24 април 2026, 0:36 часа 623 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Украинският президент Володимир Зеленски благодари в пост в Телеграм на европейските лидери за санкциите срещу Русия, както и за предоставения заем от 90 млрд. евро за Киев. "Благодаря на всички европейски лидери за европейския пакет за подкрепа на Украйна и 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Това наистина ще помогне. И моля, продължете да работите върху санкциите срещу Русия", призова Зеленски. 

Според него засилването на санкциите е правилното нещо, особено след като американците са облекчили част от своите.

Обстановката на фронта

"В момента обстановката на фронта в Украйна е особена. Нашата позиция е по-стабилна в сравнение с предишните месеци и години, а Русия губи поне 30 000 до 35 000 войници всеки месец. За Русия е трудно и ние трябва да ги затрудним още повече, за да ги подтикнем към дипломация", добави още Зеленски.

За какво ще бъде похарчен заема от ЕС?

Украинският държавен глава също така разкри и за какво ще бъде използван заема. Стана ясно, че тези средства са предназначени за украинската армия, закупуването на оръжия и в частност ПВО. 

"Това финансиране ще ни помогне да се подготвим за зимата и работата по защита на нашата енергийна система вече е започнала и европейските фондове също ще подкрепят това", каза Зеленски. ОЩЕ: 90-те милиарда поемат към Украйна: ЕС премахна и последната пречка за заема

Деница Китанова Отговорен редактор
