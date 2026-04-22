Гроздето е кисело: Вучич се оправдава, че Брюксел не го харесва заради душата му

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че не се интересува от подкрепа „от други държави и други правителства“, а само от подкрепата на народа и гражданите на Сърбия, като каза, че е „твърде сърбин“ и „твърде много обича Сърбия“, за да изпълнява волята на силните. Говорейки за отношенията с Европейския съюз, вътрешнополитическата ситуация, обявените протести, но и за бъдещите отношения между Сърбия и Унгария след изборите в съседната държава, Вучич оцени, че страната му трябва да изгради независима, либертарианска политика, основана на собствените си интереси и стабилни отношения със съседите си, предаде македонската медия "Макфакс".

Брюксел подкрепя сочения за негов опонент?

След разговорите на европейския комисар по разширяването Марта Кос с ректора на Белградския университет Владан Джокич, той заяви, че тази среща не е била изолирана, а че ректорът е имал и други контакти и, както той посочи, на по-високо ниво.

„Вие създавате приятелства и отношения на уважение със света, а не отношения, в които ще зависите от някого, от нечия добра воля или от това колко пъти ще бъдете потупани по рамото, защото сте изпълнили нечии заповеди. Аз не съм такъв човек и не съм способен на подобно нещо. Имам либертарианска душа, дух и сърце и винаги ще се боря за страната си. А дали Брюксел подкрепя Джокич повече от мен? Не мисля, че има съмнение. И нямам проблем да го кажа открито“, каза Вучич.

Той добави, че тези, които искат по-малко независима Сърбия и Сърбия, по-зависима от чужди възгледи, ще подкрепят Джокич или някой друг, но подчерта, че това не го изненадва „Няма никакво значение. Или някой друг. Аз съм твърде инатлив, твърде егоцентричен, твърде сърбин, твърде много обичам Сърбия, за да угодя на силните. Поздравявам ги за това и разбирам това“, каза президентът.

Косово ли е проблемът?

Той е категоричен, че Сърбия не може да има подкрепата на онези, които лобират за независимо Косово и които обявяват Сърбия за геноцидна. „Нямаме подкрепа от никой от тях. Сред тях е този Сандро Гочи, който дори не знае каква е националността му, единственото, което го интересува, е да се добере до някакви средства и пари и нищо друго. Всичко това е известно отдавна", каза Вучич.