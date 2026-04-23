Ако шофирате със слушалки: Солена глоба от стотици евро в балканска страна

С 350 евро глобяват в Гърция, ако ви хванат да шофирате със слушалки на ушите. Гръцката полиция активира проверките за носене на слушалки за мобилни телефони по време на шофиране.

Извършват се постоянни проверки от пътна полиция срещу използването на кабелни или безжични слушалки за мобилни телефони, предава БНР.

За употреба на телефон глобата варира от 350 до 2000 евро, предупреждават полицаите. Отнемат и книжката от един месец до една година.

Новите правила в Гърция позволяват задържане на автомобила на границата при неплатени стари глоби.

Нарушенията като преминаване на червен светофар, неспиране на стоп, неправилно изпреварване, употреба на алкохол се глобяват от 700 евро до няколко хиляди.

За пореден път се предупреждават туристите да се спазват екологичните закони, които забраняват събиране на миди, камъни или раковини от плажовете. Глобата е до 1000 евро.

Целта на увеличените глоби е намаляване на транспортните произшествия, казаха полицаите.

