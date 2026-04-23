Официално: Илия Груев потвърди най-лошото, сезонът му приключи, може да пропусне и мачове за националния отбор

Футболист №1 на България за 2025 г. Илия Груев потвърди новините, от които всички се опасявахме. Медиите в Англия информираха, че халфът на Лийдс Юнайтед е получил контузия по време на тренировка на йоркширци, която може да го извади от игра до края на сезона във Висшата лига. Чакаше се официално потвърждение, което дойде от самия играч, който пусна публикация в социалните мрежи.

Илия Груев: “ Боли ме, че няма да бъда на терена“

Ето какво написа Илия Груев: “ Съкрушен съм, че ще пропусна остатъка от сезона, особено предвид толкова важния мач, който ни предстои тази неделя. Боли ме, че няма да бъда на терена с момчетата, но със сигурност ще бъда там, за да ги подкрепя от трибуните. Сега е време да се съсредоточа върху възстановяването си – ще се върна по-силен.Успех на съотборниците ми – сигурен съм, че ще продължим нашето невероятно пътешествие в последните мачове от този голям сезон“.

Груев най-вероятно ще пропусне контролите на България

От сезона във Висшата лига остават още 4 кръга, като мачовете от последния ще бъде изиграни по едно и същ време – на 24 май от 18 ч. българско време. В момента Лийдс е на 15-тото място във временното класиране с 40 точки от 34 мача. Йоркширци почти със сигурност няма да изпаднат, като са на 9 точки от опасната зона. Фактът, че Груев няма да е готов за игра на 24 май означава, че най-вероятно той ще пропусне контролите на България срещу Черна гора и Молдова, съответно на 1 и 5 юни.

