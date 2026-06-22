Мицкоски тръгна по пътя на Радев с цените на храните

След като цените на горивата започнаха да се движат надолу, македонското правителство насочва вниманието си към следващия фронт - цените на храните. Македонският премиер Християн Мицкоски изглежда тръгна по пътя на българския премиер Румен Радев и покани на една маса представителите на пазарите, дистрибуторите и търговците, както и ясна заявка: основните хранителни продукти да са евтини, предаде македонската медия pari.com.mk.

Според Мицкоски периодът на несигурност, свързан с развитието в Близкия изток, приключва и по този начин отпадат част от аргументите, с които се оправдават високите цени.

„Гражданите бяха толерантни, сега е време те да се отплатят на гражданите и незабавно да започнат да намаляват цените на продуктите, особено на основните хранителни продукти“, каза Мицкоски.

Мицкоски ще сравнява цените на храните в региона

Той съобщи още, че цените на основните продукти на вътрешните пазари ще бъдат съпоставени с цените в страните от региона. Македонският премиер очаква бърза реакция от страна на търговците, а ако това не се случи, правителството ще задейства механизмите, които има. "Не приемам извинения. Ако не видим реакция в следващите дни, ще реагираме в дългосрочен план", казва Мицкоски.

Правителството е готово ясно да посочи търговските вериги, които не показват готовност за корекция на цените. ОЩЕ: Евростат официално: Цените на храните в България са много по-високи от куп други страни в ЕС