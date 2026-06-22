"Това е последният сезон на Новак Джокович": Надал отписа Ноле от битката за 25-а титла и го прати в пенсия

Повечето тенис фенове се надяват и очакват, че Новак Джокович може да се превърне в големия герой на Уимбълдън. Като тенисист, постигнал невероятен успех на кортовете в Лондон, тенис светът, че сърбинът все още разполага с необходимата сила и енергия, за да доминира в такъв престижен турнир. Основният фаворит в турнира със сигурност е Яник Синер, но мнозина изразяват скептицизъм дали италианецът се е възстановил напълно и дали неотдавнашните му здравословни проблеми на корта няма да му създадат затруднения и този път.

Уимбълдън е най-добрият шанс за Джокович да спечели 25-а титла

Вече няколко месеца експертите анализират сезона на Новак Джокович с интересни прогнози за бъдещето. Повечето очакват, че Уимбълдън може да се окаже най-добрият шанс за Новак да спечели още един турнир от Големия шлем, като се имат предвид спецификите на настилката и много други фактори, които биха могли да му повлияят. Тони Надал, известна фигура в света на тениса и бивш треньор и чичо на Рафаел Надал, наскоро засегна редица теми, свързани с въпроса, в интервю за ESPN.

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Чичо Тони отписа Джокович от битката за титлата на Уимбълдън

Тони Надал заяви, че според него Новак вероятно няма да спечели Уимбълдън, като изтъква, че с възрастта човек губи качество, скорост и всичко необходимо, за да се представя на най-високо ниво. Освен това бившият треньор на Рафа е твърдо убеден, че това ще бъде последният сезон за Новак Джокович. "Той се състезава в опит да спечели още един турнир от Големия шлем. Няма друго обяснение да продължава да играе, след като вече е спечелил всичко? Ето защо мисля, че сме свидетели на последния му сезон", каза Тони Надал.

Новак Джокович не потвърди изрично, че това е последният сезон в кариерата му. Но на няколко пъти той изпрати загадъчни и емоционални послания, които предизвикаха спекулации за предстоящо оттегляне. Той подчертава, че взема решенията за кариерата си си месец по месец, в зависимост от мотивацията и здравето си. 39-годишният сърбин открито призна, че му става все по-трудно да бъде разделен от семейството си и че понякога се чувства по-малко вдъхновен да пътува постоянно. От друга страна, наскоро той подчерта, че чистата любов към играта и вътрешната мотивация го държат на корта.

Тенис експерти са единодушни, че Уимбълдън е безспорно най-добрият и най-реалистичен шанс за Новак Джокович да спечели историческа 25-а титла от Големия шлем. Въпреки че през този сезон той не е постигнал впечатляващи резултати и претърпя ранна загуба на Ролан Гарос срещу Жоао Фонсека, анализаторите все пак го включват в най-тесния кръг на фаворитите на "свещената трева".

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