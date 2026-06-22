Мълнии предизвикаха серия пожари в Хърватия, над 80 пожара бушуват в Гърция

Серия от пожари избухнаха в Сплитско-далматинската област в Южна Хърватия след силна гръмотевична буря в неделя. Пожарникарите са се борили до късно снощи с огнища край Въргорац, Омиш, Клис и Триле, като причината за възникването им най-вероятно са удари от мълнии. Най-сериозно е било положението край село Блаце, където е бил изпратен и противопожарен самолет "Канадер", предаде националната хърватска телевизия ХРТ.

Към момента няма данни за застрашени населени места, сгради или човешки животи, уточняват от телевизията.

Същевременно над 80 са горските пожари в Гърция само в рамките на 48 часа, съобщава гръцката телевизия ЕРТ. През уикенда пожарната служба е участвала в гасенето на 83 пожара в земеделски парцели и горски райони. Седем души са задържани за палежи по непредпазливост. Няма пострадали.

От началото на годината до момента са извършени 111 ареста на хора за непредпазливи действия в пожароопасни райони и умишлени палежи. Наложени са 449 административни глоби в размер на близо 470 000 евро.

Днес изтича срокът за разчистване на имотите за превенция срещу пожари като собствениците на имоти са задължени да подадат декларации, че са предприели предвидените от закона действия. До момента подадените декларации в специалната платформа на Министерството за климатичната криза и гражданската защита са около 610 000.

От утре започват проверки като при неспазване на изискванията са предвидени глоби до 2000 евро. Ако се установи, че подадена декларация съдържа неверни данни, глобата може да достигне 5000 евро и затвор за нарушителя от минимум 5 месеца.