Няма връщане назад: Молбата на Делян Добрев за напускане на парламента е подадена

Депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител в 52-рото Народно събрание. Документът беше входиран в деловодството на парламента днес, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ. Очаква се темата да бъде разгледана и гласувана от народните представители в пленарна зала през тази седмица.

Припомняме, че Добрев сам съобщи решението си на среща с младежката структура на ГЕРБ в гр. Раковски. Като мотив той изтъкна, че иска да даде път на младите. Още: Делян Добрев напуска Народното събрание и политиката "Ще продължа да помагам и да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите. Благодаря на Бойко Борисов, че ми е давал възможност през всичките тези 20 години и ме е подкрепял", коментира самият той.

Добрев планира да напусне Народното събрание в края на сесията - след лятната ваканция на депутатите. От 2009 г. той е депутат от ГЕРБ в 41-ото НС, където е заместник-председател на Комисията по икономическа политика, икономика и туризъм и член на Комисията по бюджет и финанси. През 2014 г. става и остава дългогодишен председател на парламентарната комисия по енергетика.

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