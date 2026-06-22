Македонски професор на практика призна: Българите в Северна Македония са много повече, отколкото са се преброили

Професор Александър Спасов от Юридически факултет на Университета "Св. Св. Кирил и Методий" в Скопие разви любопитна теория в интервю за TV 24, с която на практика призна, че българите в югозападната ни съседка Северна Македония са много повече, отколкото са се преброили. Той обясни какво би се случило, ако България поиска македонски граждани, които имат и българско гражданство, да се откажат от македонското си гражданство.

Според него забележете целта би била да се увеличи броят на българите в Северна Македония и по този начин да се отворят въпроси за нови права за българите, които в момента са само 3500 според последното преброяване.

Цифрите за македонците с българско гражданство неофициално варират от 120 000 до 200 000, пише Journal.mk.

Странни хипотези

Според Спасов теоретично е възможно България да поиска от хора, които имат и българско, и македонско гражданство, да се откажат от македонското си гражданство, но подобно искане не означава, че то ще бъде изпълнено автоматично.

"България може да поиска, но Македония може да откаже. Гражданите не могат самостоятелно да вземат решение за своето гражданство. Държавите решават въпросите, свързани с придобиването или загубата на гражданство, в съответствие със своите закони", посочва професорът.

Българското гражданство дава права, но и задължения

Спасов подчертава, че лицата, които притежават български паспорт, получават не само права, но и задължения като всички останали български граждани.

Като пример за тези задължения Спасов посочва, че ако в бъдеще България въведе задължителна военна служба, такова задължение може да важи и за лица, които имат българско гражданство, съгласно българското законодателство.

Той заявява още, че българските граждани са подчинени на българските закони по отношение на езика на омразата, обидите или други престъпни действия, ако има законово основание и юрисдикция за това. ОЩЕ: Дядото с български медал: Внукът създаде македонска телевизия, за да нарича дейци като него "окупатори" (ДОКУМЕНТИ)