Жалко! Мечтата на 17-годишния Иван Иванов угасна още на старта на Уимбълдън

Младото лице на българския тенис Иван Иванов не успя да стартира първото си участие в турнир от Големия шлем при мъжете по желания начин. 17-годишният варненец получи "уайлд кард" за квалификациите на Уимбълдън, след като през миналата година спечели трофея при юношите. Талантът ни се изправи срещу унгареца Шомбор Пирош, който е под №172 в света, и загуби с 2:6, 2:6 на старта на предварителната фаза.

Иван Иванов отпадна от Уимбълдън

За Пирош това бе шесто участие в квалификациите на "свещената трева". До този момент унгарецът има пет несполучливи опита да се класира за основната фаза. След успеха си над Иванов, той ще се изправя срещу победителя от двубоя между Били Харис (Великобритания) и Стефано Наполитано (Италия). Най-високо ранкираният тенисист в потока на унгареца е Стефано Травалия (Италия), който е на 34 години и има богат опит в турнирите от Големия шлем.

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Развой на срещата

Двубоят на корт №17 започна много трудно за българина, който допусна пробив още при първото си подаване. Пирош затвърди предимството си, повеждайки с 2:0. Малко след това Иванов имаше точка за пробив при 2:2, но съперникът му успя да я отрази, а веднага след това да осъществи нов брейк. Пирош взе следващото си подаване и поведе с 5:1. Впоследствие двамата си размениха по един сервис-гейм и така унгарецът спечели първия сет с 6:2.

Втората част започна с размяна на един сервис-гейм между двамата. След това Пирош отново взе ранен аванс с пробив в третия гейм, а след това го затвърди и поведе с 3:1. При 2:3 Иванов стигна до точка за пробив, но не успя да я реализира. Последва дълъг гейм, в който Пирош притисна 17-годишния си опонент и в крайна сметка успя да измъкне още един пробив от него. При 5:2 унгарецът сервира за мача и въпреки съпротивата на Иванов, който стигна до две брейк точки, той спечели следващите 4 пункта и се поздрави с победата.

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