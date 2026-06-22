Двама пилоти от Формула 1 искат да напуснат настоящите си отбори - преговарят с конкуренцията

С наближаването на лятната пауза през 2026 година слуховете във Формула 1 вече започват да отправят смели твърдения относно бъдещето на пилотите на стартовата решетка. Разбира се, най-голямата новина в спорта в момента продължава да бъде несигурното бъдеще на четирикратния шампион Макс Верстапен, чието име отново се свързва с преминаване в Мерцедес през последните седмици. 28-годишният пилот има клауза за напускане, включена в договора му с Ред Бул, която би му позволила да напусне в края на сезона, ако завърши по-ниско от второ място в класирането, което изглежда вероятно.

Бъдещето на испанците в Уилямс и Астън Мартин под въпрос

Въпреки това не само Верстапен е свързван с напускане на отбора си през последните седмици. Според изданието "Blick" едно от големите имена в спорта е готово да смени настоящия си тим и да се присъедини към конкуренцията само няколко месеца след началото на настоящия сезон. Става въпрос за Карлос Сайнц, който, според информацията, е все по-разочарован от настоящата си ситуация в Уилямс и се твърди, че вече е видял достатъчно от британския отбор. Медията допълва, че под натиска на баща си, Сайнц обмисля да напусне и да се присъедини към Ауди.

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Към момента Сайнц има едва 6 точки след седем състезания през тази година, след като завърши девети в Шанхай, Маями и Монреал. Междувременно съотборникът му Алекс Албон е спечелил с една точка по-малко, след като се класира на 10-то място в Маями и на 8-мо място в Монако. Тези резултати поставят Сайнц и Албон съответно на 14-то и 15-то място в класирането при пилотите, а Уилямс на 8-о при конструкторите.

Тези резултати не отговарят на високите очаквания, с които Уилямс стартира сезона, имайки предвид факта, че беше започнал разработването на болида си за 2026 година много преди своите съперници. Но тъй като изглежда малко вероятно отборът от Оксфордшир да се подобри значително в обозримо бъдеще, за Сайнц би било логично да премине в Ауди - ход, който мнозина очакваха от него още миналото лято. В момента Ауди е с една позиция зад Уилямс в класирането за конструкторите, като е спечелил едва две точки, но се очаква да се представи по-добре след дебютния си сезон. Ето защо привличането на опитен пилот като Сайнц би могло да бъде знаково попълнение за германския отбор, като той би заменил или Нико Хюлкенберг, или Габриел Бортолето.

Алонсо също обмисля да смени отбора

И изглежда, че Сайнц не е единственият пилот, който изпитва все по-голямо разочарование от посредствените резултати на отбора си, тъй като в статията се добавя, че сънародникът му Фернандо Алонсо също обмисля да смени цветовете си. Не е тайна никому, че до този момент сезонът за Астън Мартин се развива катастрофално. Отборът заема 10-то място в класирането, изпреварвайки само Кадилак, който участва в първия си сезон в историята. Тъй като Алонсо наближава последните години от кариерата си, се спекулира, че той може да реши да напусне отбора, за да преследва труднодостижимата 33-та победа във Формула 1. Според "Blick" това го е накарало да започне преговори с бившия си клуб Алпин и с мениджъра си Флавио Бриаторе, който е изпълнителен съветник и де факто шеф на френския отбор.

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