Има ли нови възможности в лечението на рака? Медицинският онколог проф. д-р Сюлейман Алъджъ ще гостува в Стара Загора

Когато човек чуе диагнозата „рак“, първите въпроси почти винаги са „Какво следва?“, „Какви са възможностите за лечение?“ и „Правим ли всичко възможно?“.
През последните години медицинската онкология се развива с темпове, които променят лечението на много онкологични заболявания. Все повече пациенти чуват за имунотерапия, таргетно лечение, персонализирани терапии и генетични изследвания, но често се оказва трудно да разберат кога тези подходи са приложими и какви възможности съществуват за техния случай.
Именно поради тази причина на 4-ти юли 2026 г. в Стара Загора ще гостува проф. д-р Сюлейман Алъджъ - специалист по медицинска онкология от болница Хисар Интерконтинентал в Истанбул.
Все повече пациенти търсят информация за съвременните терапии
Днес лечението на онкологичните заболявания не се изчерпва единствено с традиционната химиотерапия. В зависимост от вида на заболяването, неговите характеристики и резултатите от определени изследвания, при част от пациентите могат да бъдат приложени имунотерапия, таргетна терапия или други съвременни медикаментозни подходи.
Това е и една от причините много хора да търсят повече информация за възможностите, които предлага съвременната медицинска онкология.
Проф. д-р Сюлейман Алъджъ има дългогодишен опит в лечението на различни онкологични заболявания:
✔ Рак на белия дроб
✔ Рак на стомаха
✔ Рак на дебелото черво
✔ Рак на панкреаса
✔ Рак на хранопровода
✔ Рак на гърдата
✔ Рак на яйчниците
✔ Гастроинтестинални тумори
✔ Други солидни тумори
Професорът прилага съвременни медикаментозни терапии, включително:
✔ Химиотерапия
✔ Имунотерапия
✔ Таргетна терапия
✔ Персонализирани лечебни подходи
Възможност за среща в Стара Загора
На 4-ти юли жителите на Стара Загора и региона ще имат възможност да се срещнат с проф. д-р Сюлейман Алъджъ.
Срещата е насочена към хора, които желаят да получат повече информация относно съвременните възможности за лечение на онкологични заболявания в Турция, както и организацията на диагностиката и лечението в чужбина.
Кога и къде?
📍 Стара Загора
📅 4-ти юли 2026 г.
Местата са ограничени.
📞 Телефон за информация и предварително записване: 0878 500 730
https://www.medikara.bg/freeconsults/aladja-stara-zagora-04-07-26