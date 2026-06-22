Има ли нови възможности в лечението на рака? Медицинският онколог проф. д-р Сюлейман Алъджъ ще гостува в Стара Загора

Когато човек чуе диагнозата „рак“, първите въпроси почти винаги са „Какво следва?“, „Какви са възможностите за лечение?“ и „Правим ли всичко възможно?“.

През последните години медицинската онкология се развива с темпове, които променят лечението на много онкологични заболявания. Все повече пациенти чуват за имунотерапия, таргетно лечение, персонализирани терапии и генетични изследвания, но често се оказва трудно да разберат кога тези подходи са приложими и какви възможности съществуват за техния случай.

Именно поради тази причина на 4-ти юли 2026 г. в Стара Загора ще гостува проф. д-р Сюлейман Алъджъ - специалист по медицинска онкология от болница Хисар Интерконтинентал в Истанбул.

Все повече пациенти търсят информация за съвременните терапии

Днес лечението на онкологичните заболявания не се изчерпва единствено с традиционната химиотерапия. В зависимост от вида на заболяването, неговите характеристики и резултатите от определени изследвания, при част от пациентите могат да бъдат приложени имунотерапия, таргетна терапия или други съвременни медикаментозни подходи.

Това е и една от причините много хора да търсят повече информация за възможностите, които предлага съвременната медицинска онкология.

Проф. д-р Сюлейман Алъджъ има дългогодишен опит в лечението на различни онкологични заболявания:

✔ Рак на белия дроб

✔ Рак на стомаха

✔ Рак на дебелото черво

✔ Рак на панкреаса

✔ Рак на хранопровода

✔ Рак на гърдата

✔ Рак на яйчниците

✔ Гастроинтестинални тумори

✔ Други солидни тумори

Професорът прилага съвременни медикаментозни терапии, включително:

✔ Химиотерапия

✔ Имунотерапия

✔ Таргетна терапия

✔ Персонализирани лечебни подходи

Възможност за среща в Стара Загора

На 4-ти юли жителите на Стара Загора и региона ще имат възможност да се срещнат с проф. д-р Сюлейман Алъджъ.

Срещата е насочена към хора, които желаят да получат повече информация относно съвременните възможности за лечение на онкологични заболявания в Турция, както и организацията на диагностиката и лечението в чужбина.

Кога и къде?

📍 Стара Загора

📅 4-ти юли 2026 г.

Местата са ограничени.

📞 Телефон за информация и предварително записване: 0878 500 730

https://www.medikara.bg/freeconsults/aladja-stara-zagora-04-07-26