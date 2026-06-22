Глас от СДСМ: Българи са подпалили колите си пред посолството в Скопие

Бившият директор на зоологическата градина и дългогодишен член на СДСМ Георги Галетановски - Цомбе, говорейки за политиката на България в подкаст, заяви, че човекът, който е запалил българските автомобили пред посолството в Скопие, „със сигурност“ е член на българска партия, съобщи македонската медия expres.mk. „Това нещо със запалването на колата... Никой не може да ме убеди, че не е член на някаква българска секта...“, каза Галетановски.

Палежът на колите

Припомняме, че на 15 юни неизвестно лице подпали превозни средства, принадлежащи на българското посолство в центъра на Скопие. Според първоначалната информация, нападателят е залял изглежда със запалима течност и е подпалил автомобил Suzuki Vitara, след което огънят се е разпространил и върху друг автомобил, паркиран наблизо.

Палежът на българските автомобили се случва в период на засилена реторика от страна на Република Македония към България, отбелязва още македонското издание.

По-късно извършителят беше задържан.

Това не е първото нападение срещу посолството ни в Скопие.

В началото на година през януари неизвестно лице е извърши нападение над българското посолство в Скопие.И публикуваха кадри, на които се вижда как неизвестен извършител се приближава до вратата на посолството и я удря с предмет (вероятно нож) и имаше счупени прозорци на сградата. ОЩЕ: Нова ескалация: Запалиха две коли на българското посолство в Скопие (ВИДЕО и СНИМКИ)*