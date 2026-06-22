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Вучич създаде нова мъгла около изборите в Сърбия

22 юни 2026, 10:31 часа 265 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вучич създаде нова мъгла около изборите в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че изборите в Сърбия ще се проведат през октомври или ноември, но не каза кои избори. В интервю за три проправителствени телевизионни станции Вучич заяви, че ще обяви повече подробности, както и отговор на въпроса дали ще се кандидатира за министър-председател, на митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПС), насрочен за 27 юни в Белград, предаде "Макфакс".

Преди това представители на СНС неколкократно са заявявали, че искат Вучич да бъде техен кандидат за министър-председател на следващите избори.

Ще подава или няма да подава оставка?

Припомняме, че през последните седмици и месеци Вучич първоначално обяви, че ще подаде оставка, а в една от последните си изяви каза точно обратното. ОЩЕ: Ново 20: Вучич няма да подава оставка

Студентите ще имат свой кандидат?

Наскоро стана ясно, че когато бъдат насрочени избори за президент, протестиращите студенти в Сърбия ще издигнат свой кандидат, предаде регионалната телевизия Ен1. Представителят на протестиращите студенти Чеда Алексич обяви това намерение по време свое участие в предаването на Ен 1 "Отвъд новините". Думите му идват два месеца след като ректорът на Белградския университет проф. Владан Джокич обяви, че е съгласен да се кандидатира за държавен глава на Сърбия, ако бъде помолен за това от протестиращите студенти. ОЩЕ: Протестиращите студенти в Сърбия ще издигнат свой кандидат за президент

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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