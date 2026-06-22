Нидерландия разгроми Швеция: Може ли да запази нивото или това 5:1 е само моментно избухване

"Чудя се това 5:1 дали не е моментно избухване". Това заяви Джем Юмеров в последния епизод на предаваенто "Точно попадение", посветено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Той сподели мнение, че все още не е сигурен дали Нидерландия ще може да задържи нивото, което показа през целия турнир или победата с 5:1 срещу Швеция е била само моментно избухване.

"Има и други футболисти, които блестят"

"Ако Дъмфрис и Коди Гакпо сме очаквали да са на ниво, то със сигурност в този мач, за който говорим Брайън Броби демонстрира своя голов нюх. И на мен продължава да ми прави много добро впечатление Крисенсио Съмървил. В крайна сметка, футболист на един изпаднал отбор от Висшата лига. Да, появи се от резервната скамейка, но отново записа асистенция, отбеляза и попадение. Така че освен считаните предварително за този тим момчета, има и други футболисти, които блестят", започна Джем.

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"Не смея да правя крайни заключения"

"Аз обаче все още не мога да кажа, че Нидерландия постоянно ще демонстрира това ниво. Чудя се дали това 5:1 не е по-скоро моментно избухване, много силно им тръгна и мача. Не смея да правя крайни заключения, но до момента изглеждат много-много привлекателно", завърши Юмеров. Повече по темата можете да видите в послендия епизод на предаването "Точно попадение" в YouTube:

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