Цветелина Пенкова: Инвестициите в енергетика са ключът към по-ниски цени и по-високи доходи

Според евродепутата от БСП основният дебат около новия бюджет на ЕС е как европейските средства да достигат справедливо до държавите членки, а не да бъдат използвани като политически натиск

„България има нужда от ясен енергиен план, модерна електропреносна инфраструктура и дългосрочни инвестиции в ядрени мощности. Само така страната ни може да намали цените на електроенергията за домакинствата и индустрията, да привлече нови инвестиции и да повиши доходите на гражданите.“ Това заяви Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП и член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, в предаването „120 минути“ по bTV.

По думите ѝ изграждането на модерна електропреносна мрежа в България и Европейския съюз е сред най-важните предпоставки за конкурентоспособна икономика. Пенкова подчерта и необходимостта от ясна посока за инвестиции в ядрената енергетика както в АЕЦ „Козлодуй“, така и на площадката в Белене.

„Няма как да имаме функционираща единна парична система, без да имаме обща фискална политика“, подчерта Пенкова по повод бъдещото развитие на Европейския съюз и задълбочаването на икономическата интеграция.

„Основният въпрос пред България в тази посока ще бъде необходимостта от преминаване от плоско към прогресивно данъчно облагане“, каза евродепутатът от БСП.

Цветелина Пенкова акцентира и върху необходимостта европейските субсидии да достигат в по-голяма степен до малките производители. По думите ѝ настоящият модел продължава да концентрира значителен ресурс при големите земевладелци, което налага по-справедливо разпределение на средствата в земеделието и други икономически сектори.

„Големият дебат в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС не е размерът на бюджета, а начинът, по който средствата ще достигат до държавите членки“, посочи Пенкова. Тя отбеляза, че Европейската комисия предлага съществена реформа в управлението на европейските средства чрез въвеждането на национални, регионални и партньорски планове, подобни на Плановете за възстановяване и устойчивост, които да заменят досегашния модел с многобройни оперативни програми.

„Най-важният въпрос е дали средствата ще достигат справедливо до държавите членки и дали няма да се създават предпоставки те да бъдат задържани или използвани като инструмент за политически натиск“, заяви Цветелина Пенкова.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

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