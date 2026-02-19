Муцунски: Коридор 8 е доказателство, че с България може да се разберем, когато искаме (ВИДЕО)

"Коридор 8 е доказателство, че със съседна България, когато искаме - може да се разбираме, каза пред медиите македонският министър на благоустройството и външната търговия Тимчо Муцунски, става ясно от видео на Televizija 24Vesti. Думите на македонския външен министър дойдоха след като Албания, Италия, България, Северна Македония и Румъния подписаха в Тирана съвместна декларация за Коридор 8. С документа петте държави определят коридор 8 като стратегическа ос за свързаност, икономическо развитие и сигурност на региона, предаде "Рацин".

Петте държави потвърдиха ангажимента си да превърнат Коридор 8 във функционална артерия на трансевропейската транспортна мрежа TEN-T с пряко значение за постепенната интеграция на Западните Балкани в Европейския съюз.

В тази връзка Муцунски определи коридор 8 като стратегически важен за целия регион и ще ни позволи по-бърз и лесен достъп до нашите съседи, предаде още 24 Вести.

Изборите в България

Муцунски обърна внимание, че в съседна България предстоят избори, като посочи, че политиците в Северна Македония трябва да са внимателни какво и как ще кажат.

"Ние като държава нямаме никакъв интерес да станем част от изборната риторика в България", каза още Муцунски пред македонските медии.