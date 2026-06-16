Спорт:

МВнР привика посланика на Северна Македония за палежа и осъди "безпрецедентния акт на агресия"

16 юни 2026, 17:35 часа 578 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
МВнР привика посланика на Северна Македония за палежа и осъди "безпрецедентния акт на агресия"

Временно управляващият посолството на Северна Македония в София бе извикана днес в Министерството на външните работи (МВнР) във връзка с извършения на 15 юни палеж на два български дипломатически автомобила, намиращи се пред официалния вход на мисията ни в Скопие. Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков подчерта, че страната ни осъжда най-остро този "безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия, поставящ под риск както здравето и живота на служителите на българското посолство, така и на жителите на столицата на Северна Македония, които са се намирали в близост по време на атаката".

Още: "Пряко следствие от насаждането на омраза": Йотова осъди палежа на колите на посолството ни в Скопие

"България отчита изявленията на официалните институции в съседната държава и бързите действия на компетентните власти, довели до задържането на извършителя. Същевременно очакваме провеждане на ефективно разследване и правораздаване по случая, което да демонстрира по категоричен начин, че подобни деяния са недопустими", обявиха от МВнР.

Ден по-рано от МВР в Северна Македония информираха, че е арестуван 44-годишен мъж от Скопие, който е заподозрян, че е извършителят на палежа, и са открити дрехите, които е носил по време на деянието.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

Още: Задържаният с татуировка на Путин: Журналист за палежа на коли на българското посолство в Скопие

Северна Македония трябва да предприеме промени, ако иска "да защити европейското си бъдеще"

Заместник-министър Полендаков изтъкна още, че прилагането на принципите на правовата държава и предприемането на ефективни действия за превенция и противодействие на престъпленията от омраза са ключови, "ако една страна иска да защити европейското си бъдеще" - недвусмислено послание как случаят и неговото развитие биха повлияли на преговорите на Скопие за членство в ЕС.

"Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя", обявиха от МВнР.

Още: Мицкоски за палежа: Разпитва се задържаният, за да се види какво го е накарало да направи това

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Палеж МВнР министерство на външните работи Северна Македония българско посолство
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес