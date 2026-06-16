МВнР привика посланика на Северна Македония за палежа и осъди "безпрецедентния акт на агресия"

Временно управляващият посолството на Северна Македония в София бе извикана днес в Министерството на външните работи (МВнР) във връзка с извършения на 15 юни палеж на два български дипломатически автомобила, намиращи се пред официалния вход на мисията ни в Скопие. Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков подчерта, че страната ни осъжда най-остро този "безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия, поставящ под риск както здравето и живота на служителите на българското посолство, така и на жителите на столицата на Северна Македония, които са се намирали в близост по време на атаката".

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"България отчита изявленията на официалните институции в съседната държава и бързите действия на компетентните власти, довели до задържането на извършителя. Същевременно очакваме провеждане на ефективно разследване и правораздаване по случая, което да демонстрира по категоричен начин, че подобни деяния са недопустими", обявиха от МВнР.

Ден по-рано от МВР в Северна Македония информираха, че е арестуван 44-годишен мъж от Скопие, който е заподозрян, че е извършителят на палежа, и са открити дрехите, които е носил по време на деянието.

Снимка: БГНЕС

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Северна Македония трябва да предприеме промени, ако иска "да защити европейското си бъдеще"

Заместник-министър Полендаков изтъкна още, че прилагането на принципите на правовата държава и предприемането на ефективни действия за превенция и противодействие на престъпленията от омраза са ключови, "ако една страна иска да защити европейското си бъдеще" - недвусмислено послание как случаят и неговото развитие биха повлияли на преговорите на Скопие за членство в ЕС.

"Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя", обявиха от МВнР.

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