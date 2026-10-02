Фон дер Лайен пристига в Скопие на обяд: Ще има среща с Мицкоски и Силяновска за България

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е на официално посещение в Скопие днес, като част от обиколката си в страните от Западните Балкани, предаде македонската телевизия 21. Според македонския сайт politika.com.mk тя ще пристигне в македонската столица на обяд и ще донесе "европейското бъдеще". Фон дер Лайен ще проведе среща на четири очи с премиера Християн Мицковски, след което двамата ще дадат съвместна пресконференция в правителствения медиен център.

„Нашата позиция е ясна, нашите аргументи са ясни. Готови сме да говорим, да дебатираме и в крайна сметка да намерим решение“, каза Мицковски.

Фон дер Лайен ще се срещне и с президента Гордана Силяновска-Давкова във Вила Водно.

Фокус върху България

Очаква се на срещата да бъде обсъдена европейската перспектива на Северна Македония и региона, както и процесът на присъединяване към Европейския съюз. Очаква се фокусът да бъде и върху въпроса с България и възможностите за преодоляване на различията.

Министърът на външните работи на югозападната ни съседка Тимчо Муцунски заяви преди посещението, че страната иска решение с България, което ще осигури предвидимост и сигурност в процеса на европейска интеграция.

Според Муцунски има интерес от европейските институции и някои държави членки на ЕС към засилване на диалога и отваряне на пространство за дискусия. Той обаче подчерта, че позицията на правителството остава, че в момента няма условия за конституционни промени, като се има предвид начина, по който България се позиционира. ОЩЕ: Урсула фон дер Лайен обеща на Албания безплатен роуминг