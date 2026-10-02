Емил Стоименов, Канал 5: Цар Самуил е част от историята на България (ДОКУМЕНТИ)

Цар Самуил е част от историята на България, става ясно от отговор на собственика на македонската телевизия Канал 5 Емил Стоименов през 2018 г. Той е отговорил писмено и собственоръчно на въпрос дали знае факти и събития от историята на България, като е изброил на първо място именно цар Самуил, а на следващо Руско-турската война. Питането е част от въпросника за провеждане на интервю при подаване на молба за придобиване на българско гражданство, с което той се сдобива на 29 юли 2020 година.

Actualno.com разполага с цялата преписка от документи за българското гражданство на Стоименов и я публикува още през юни тази година.

Припомняме думите на Стоименов за цар Самуил в контекста на завръщането на тленните останки на българския владетел в България на 3 октомври след споразумение за размяна на артефакти с Гърция. ОЩЕ: Дядото с български медал: Внукът създаде македонска телевизия, за да нарича дейци като него "окупатори" (ДОКУМЕНТИ)

Снимки: Actualno.com





Журналистите в Канал 5 изглеждат разколебани за цар Самуил

Забелязва се обаче, че Канал 5 също пригласят на останалите македонски медии, които твърдят, че България сама именува цар Самуил български владетел, с което македонските медии на практика отричат постигнатото споразумение между София и Скопие.

Припомняме, че през 2022 г. създадената чрез Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество историческа комисия между България и Северна Македония постигна съгласие, че Самуил е владетел на българско царство, но и символ на общата история между двете страни.

Изглежда никой от журналистите в телевизията не се е допитал до мнението на Емил Стоиеменов, който през 2018 г. е категоричен, че цар Самуил е част от българската история. ОЩЕ: Нови подробности за BG собственика на Канал 5: Приятел на дядо му разказа за голямо предателство в семейството

Езикът на омразата на Канал 5

Телевизията на Стоименов - Канал 5, беше дадена като пример в Шестия доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността, приет на 29 юни 2023 г. В доклада се изтъква, че антибългарската реч на омразата е често явление в Северна Македония. Използваният стереотип е този за етикетиране на всички българи като "фашисти". Друга широко разпространен е обида към българските жени, представяйки ги като "евтини проститутки". В доклада се посочва, че част от примерите за антибългарска реч се използва понякога именно в обществената телевизионна станция Канал 5.

Докладът може да видите ТУК.