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"Сръбски свят" не спи: Митрополит от Сръбската църква благослови учебната година в Черна гора

03 септември 2026, 9:56 часа 610 прочитания 0 коментара
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"Сръбски свят" не спи: Митрополит от Сръбската църква благослови учебната година в Черна гора

"Сръбски свят" изглежда "не спи", тъй като новата учебна година в Черна гора беше благословена и от митрополит от Сръбската православна църква. Богослужението е било на 1 септември в Цетинския манастир в Черна гора, предаде religija.mk. Службата е била отслужена от епископ Марко Делчевско-Каменически, в молитвеното присъствие на архиепископ Цетински и митрополит Черногорско-приморски Йоаникий от Сръбската православна църква, пише още религиозната медия. 

На службата са присъствали ученици от семинарията „Свети Петър Цетински“, за които след молитвата епископ Марко е произнесъл архипастирско слово. Позовавайки се на важността на богословското образование, епископ Марко подчертал, че званието „богослов“ е голяма чест, но същевременно и голяма отговорност.

Ролята на сръбската църква в "Сръбски свят"

На пръв поглед събитието изглежда напълно нормално, но Сръбската църква е част от висшето ръководство на така наречения "Сръбски свят", което представлява някакво наддържавно обединение.

Тя влиза във Всесръбският събор, а ролята й е да е "един от стълбовете на националната, културната и духовната идентичност на сръбския народ". Нейната роля е да има по-тясно сътрудничество между църковните и държавните органи по ключови въпроси като запазването на традиционните християнски ценности, светостта на брака и семейството. Освен това Всесръбският събор подкрепя и ролята на Сръбската православна църква в образованието на младите хора чрез педагогически и образователни дейности, т.е. сръбското влияние се възпитава от най-ранна детска възраст. ОЩЕ: "Появиха се няколко глупаци": Сръбският патриарх обижда вярващите зад гърба им (ВИДЕО)

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Черна гора Сръбска православна църква сръбски свят
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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