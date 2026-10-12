След като Ива Михайлова се прибра в България: Остри реакции в Северна Македония

Напускането на територията на Северна Македония от Ива Михайлова, за чието участие в автомобилна катастрофа със смъртен случай през октомври миналата година се води дело в Кочани, се превърна във водеща тема в Северна Македония, след като стана ясно, че заедно с българския ѝ адвокат Николай Димитров са преминали границата и са в България, пише БТА.

Според МВР в Скопие в Гранична полиция на Северна Македония няма данни Ива Михайлова официално да е напуснала страната, нито е регистрирано нейно официално влизане в България.

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Според „високопоставени служители на МВР” вчера Николай Димитров е напуснал територията на страната "с мъж до себе си в колата, а Ива Михайлова не е била в автомобила”, пише "Свободен печат".

От прокуратурата в Северна Македония казват, че рискът от бягство на Михайлова е причината прокурорът многократно да е давал отрицателно становище за връщането на паспорта ѝ, съобщава сайтът 24.мк. „По предложение на прокурора от 09.10.2025 г. са конфискувани два документа за пътуване (македонски и български) на подсъдимата, като ѝ е забранено да преминава държавната граница с лична карта, забранено ѝ е да напуска Кочани и е задължена да се явява пред длъжностно лице”, цитира изданието позицията на прокуратурата.

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По случая се появиха и реакции на някои от политическите партии в страната. Според опозиционния СДСМ министърът на вътрешните работи на Северна Македония Панче Тошковски е освободил Ива Михайлова и откакто ВМРО-ДПМНЕ е на власт, "всичко се урежда под масата".

"Ето един въпрос днес: как Михайлова е напуснала страната, ако и двата ѝ паспорта са били отнети - и българският, и македонският? СДСМ отново настоява да се установи как се е случило това и да се поеме отговорност. Искаме оставка - Тошковски да понесе отговорност. Стига с полицейските злоупотреби", реагираха от СДСМ.

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„С бягството на Михайлова в България, Тошковски постави системата за сигурност на колене. Какво уреди (министърът на външните работи Тимчо) Муцунски в София? Ива Михайлова, обвинена в смъртоносен пътен инцидент, се озова в София, въпреки че беше в списък за забрана за напускане на Северна Македония. МВР обаче няма данни за излизането на Михайлова от страната! Баща ѝ, Симеон Михайлов, осъден на 13 години затвор за опит за убийство, се укрива в България от години, за да избегне изтърпяване на присъдата си. Бащата и дъщерята са в България, извън обсега на македонските институции, а МВР на Тошковски за пореден път доказва, че е неспособно да приложи дори собствените си мерки”, реагираха от Левица.

Според партията границите на Северна Македония са „швейцарско сирене - престъпността, контрабандата и бягствата от правосъдието от години разкриват неспособността на МВР да контролира собствената си територия”. Те питат дали по време на посещението на Тимчо Муцунски в България е било договорено институциите в Северна Македония „да си затворят очите за бягството на Михайлова в замяна на български отстъпки по отношение на ветото” и дали правителството в Скопие е готово „да жертва върховенството на закона и отговорността на институциите, за да постигне привидно движение към ЕС”.

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От Демократическия съюз (ДС) очакват „незабавно търсене на отговорност за бягството на Ива Михайлова, разкриване на евентуални помагачи и наказателна отговорност за всички лица, за които се установи, че са го организирали или улеснили”. „Правосъдието трябва да бъде равно за всички, без привилегии и недосегаеми лица. Настояваме Министерството на вътрешните работи, Митническата администрация и Основната прокуратура да установят как е било възможно Ива Михайлова да напусне страната и дали полицаи и митничари са участвали или са се провалили в това”, казват в съобщение от партията.

Според нея „трябва да се разгледа и ролята на адвоката, включително твърденията му за наличието на помагачи, както и да се установи как Михайлова е успяла да избяга, въпреки мерките за ограничаване на движението и конфискуваните български и македонски паспорт”.

„Ако се установи, че адвокатът е участвал в организирането или улесняването на бягството, настояваме той да носи съответната наказателна отговорност в съответствие със закона. Адвокатската професия не трябва да бъде защита за незаконни действия", казват от ДС и настояват за „прозрачно разследване, установяване на институционални провали и правна отговорност на всички замесени”.

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