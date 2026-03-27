"Неуспешен драматичен сериал": Мицкоски за напрежението между Мелания Тръмп и Гърция

27 март 2026, 17:59 часа 336 прочитания 0 коментара
Снимка: ФБ профил на Мицкоски
Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски нарече "неуспешен драматичен сериал" напрежението с името на югозападната ни съседка и първата дама на САЩ Мелания Тръмп.  Припомняме, че по информация на онлайн изданието "Грийк Рипортър" гръцкото посолство във Вашингтон е предприело официални действия след изказване на Мелания Тръмп, в което тя нарече Република Северна Македония просто "Македония".

Позицията на Атина е, че употребата на името "Македония" не съответства на договореното в Преспанското споразумение, което предвижда задължителното използване на името "Северна Македония" за славянската гръцка съседка във всякакъв официален и публичен контекст.

Каква е информацията на Скопие?

Информацията на македонските медии е малко изкривена, както съответно и коментарът на македонския премиер. В македонските медии се твърди, че гръцкото посолство във Вашингтон е реагирало и се е противопоставило предварително на използването на името "Македония" за Северна Македония на среща, на която е присъствала съпругата на македонския премиер - Роза Мицкоска, предаде македонската медия "Вечер".

Мицкоски заяви днес, че не вярва, че гръцки дипломатически представител във Вашингтон е имал представа за речта на първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп и следователно ѝ е попречил да използва името "Македония".

"Четох тази статия в медиите на южната ни съседка. Предполагам, че са дипломатически източници. Може ли някой да повярва, че речта на първата дама на Съединените щати, преди да я представи на обществеността, отива за преглед от дипломатически представител? Не вярвам", казва Мицкоски.

Деница Китанова
Мелания Тръмп Гърция Християн Мицкоски Преспански договор Северна Македония
