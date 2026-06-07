"Махнете се от пътя на страната": Опозицията в Скопие скочи на Мицкоски

"Времето за оправдания свърши. Македония няма повече години за губене. Ако не можете да използвате момента, ако не можете да придвижите страната напред, ако не можете да изградите доверие, тогава се махнете от пътя на страната. Ето защо Македония не трябва да бъде заложник на вашата нерешителност", каза лидерът на опозиционната СДСМ Венко Филипче по време на 32-ия програмен конгрес на партията, предаде македонската медия "360 степени".

Партията прие нова идеологическа платформа, която твърдо почива на същността на социалната демокрация, справедливостта вместо привилегиите, солидарността и подобряването на живота на гражданите. ОЩЕ: ЕС открехна вратата на Северна Македония за евроизлаз: Конституционни промени и нищо повече!

Европейската интеграция

Филипче коментира срещата на върха ЕС - Западни Балкани в черногорския град Тиват.

Той заговори за политически момент, който не трябва да се пропуска.

"От този ден нататък Социалдемократическият съюз на Македония трябва да бъде най-силният, дълготраен натиск срещу правителството", смята Филипче.

Припомняме, че преди срещата в Тиват председателят на Европейския съвет Антонио Коща направи обиколка на Западните Балкани, като изрично каза на Северна Македония, че трябва да впише македонските българи в своята конституция, което е част от европейската преговорна рамка и условие за започване на преговорите за ЕС. Нещо, което властта в Скопие отказва да изпълни вече четири години. ОЩЕ: "Успехът" на македонската дипломация: Какво точно стана с предложението на Вайц за македонските българи?