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Няма да е вече посланик в Гърция: Белият дом поиска оставката на бившата на Тръмп-младши (ВИДЕО)

13 октомври 2026, 17:25 часа 777 прочитания 0 коментара
Снимка: X/Ambassador Kimberly Guilfoyle
Няма да е вече посланик в Гърция: Белият дом поиска оставката на бившата на Тръмп-младши (ВИДЕО)

Белият дом призова американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл да подаде оставка и й пожела всичко добро. Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп каза, че обмислят нейното отзоваване, защото не са доволни. Повод за това бяха поредица от разкрития в The Wall Street Journal, последното от които е молбата й към бизнесмен да покрие личните й разходи в периода преди изслушването й за посланик. Според Associated Press държавният секретар Марко Рубио също е „изключително ядосан“ от новините за поведението на Гилфойл.

Гилфойл е бивш водещ на Fox News Channel и прокурор в Калифорния, която някога е била омъжена за губернатора на Калифорния от Демократическата партия Гавин Нюсъм и е била сгодена за сина на Тръмп, Доналд-младши, т.е. тя е бивша снаха на Тръмп.  

 

От дългочакан американски посланик в Гърция до скандал

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Припомняме, че Гърция чака месеци наред новия си американски посланик, тя пристигна като холивудска звезда, а най-провокативната й изява беше миналата година за Деня на благодарността, която се появи в провокативна рокля.

Медийна публикация в The Wall Street Journal твърди, че Гилфойл казала, че Вашингтон може да свали гръцкото правителство, ако желае, както е направила в Румъния.

Според американското издание Гилфойл е направила изказването на вечеря през март, на която са присъствали гръцки и американски представители, включително министърът на енергетиката Ставрос Папаставру, който по-късно отговаря, че САЩ не могат да заменят избраното правителство на Гърция. 

Последните медийни разкрития с Гилфойл

Докато Рубио е бил в Атина, вестник The Wall Street Journal съобщи – позовавайки се на текстови съобщения – че Гилфойл е помолила дарител и поддръжник на Тръмп да плати сметка с кредитна карта от 100 000 долара точно преди изслушването й за посланик, обещавайки му достъп до служители на администрацията, ако го направи.

След това The Wall Street Journal съобщи, че Гилфойл е била бясна, че не е била поканена на събитие на гръцка тематика на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, по-рано тази година, и е поискала да присъства, докато се е хвалила с луксозни пътувания до Франция с ръководители на енергийни компании.

Друг репортаж, от британския таблоид „Дейли Мейл“, съобщава, че Гилфойл е отчуждила служителите на американското посолство в Атина и е прекрачила границите на поведение, подобаващо на висш представител на американското правителство в Гърция. ОЩЕ: Палавница: Американският посланик в Гърция събра погледите с дръзка и прозрачна рокля (ВИДЕО)

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Гърция САЩ американски посланик Кимбърли Гилфойл
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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