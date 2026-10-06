Болсонаро vs Лула: Тръмп поздрави съюзника си за "голямата победа" на първи тур в Бразилия

Американският президент Доналд Тръмп приветства резултатите на своя съюзник Флавио Болсонаро в първия тур на президентските избори в Бразилия, в който синът на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро изпревари действащия президент от левицата Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Ройтерс. Още: "Ще спечелим в продълженията": Лула да Силва след изненадата на първия тур

Голяма победа

"Това е голяма победа – оспорвана, но много, много голяма победа. Невероятно е", заяви американският президент пред журналисти на Южната морава на Белия дом.

Припомняме, че бразилският сенатор Флавио Болсонаро остава начело на първия тур на президентските избори в Бразилия, но преднината му започна да се стопява с преброяването на повече бюлетини, като социологическата агенция "Датафоля" прогнозира, че ще се стигне до втори тур, съобщи Reuters. 45-годишният син на бившия президент Жаир Болсонаро се стреми да върне на власт дясното политическо движение на баща си.

След преброяваенто на около 65% от бюлетините Флавио Болсонаро води с 49,58% от гласовете срещу 42,25% за Лула. По-рано Болсонаро отбеляза резултати от около 51 и 50,4%.

За победа още на първия тур кандидатът трябва да получи над 50% от действителните гласове. Според "Датафоля" двамата водещи кандидати най-вероятно ще се изправят един срещу друг на втори тур. Проучванията показват приблизително изравнени позиции между Лула и Флавио Болсонаро при евентуалния балотаж на 25 октомври.

Частичните резултати показват, че южните части на Бразилия, в които преобладават поддръжници на Болсонаро, съобщават резултатите си по-бързо. Преброяването на гласовете от североизточните части на страната, където е бастионът на Лула да Силва, отнема по-дълго.

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