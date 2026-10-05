"Ако не беше Тръмп - щяхме да сме политически мъртви": Додик обяви победа на вота в Босна и Херцеговина и запя песен на Лепа Брена (ВИДЕА)

Председателят на СНСД Милорад Додик обяви победата на партията си на всички нива на управление след обявяването на първите предварителни резултати от общите избори в Босна и Херцеговина, предаде хърватската медия "Индекс". "Обявявам победа на всички нива. Благодаря на всички. Това е резултат, подобен на този отпреди 20 години“, каза Додик. Той свърза резултата от изборите с промяната в политическата атмосфера в Съединените щати след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

„Ако не беше великолепната победа на Тръмп, вероятно днес щяхме да сме политически мъртви, но благодарение на новата среда сега сме политически победители“, каза той.

През последните години Додик е в открит конфликт с институциите на Босна и Херцеговина и с върховния представител Кристиан Шмидт, а заради действията си, оспорващи решенията на държавните институции и Дейтънския ред, той загуби поста президент на Република Сръбска и правото да заема публични длъжности. Въпреки това той остана президент на СНСД и ключова политическа фигура на тази партия.

Срещата с Путин преди изборите

В навечерието на изборите Додик допълнително подчерта тесните си връзки с Русия. Няколко дни преди вота, заедно със Сава Минич, той прекара в Москва, където се срещна с руския диктатор Владимир Путин. В деня на изборите той заяви, че Република Сръбска и Русия „поддържат приятелски и партньорски отношения“ и че това е било потвърдено в последния му разговор с Путин. В изборната нощ той също благодари на Русия за политическата ѝ подкрепа и повтори, че СНСД е успяла да оцелее въпреки натиска от чужбина

Запя песен на Лепа Брена

След като обяви победата на СНСД на изборите в Босна и Херцеговина, Додик продължи празненството с песен. В запис от предизборния щаб на СНСД, Додик пее: „Никой нищо не може да ни направи“ - песен, която се чува на политическите му митинги от години.

В друг запис, публикуван в платформата X, той изпя песента на Лепа Брена „Четири години“, със стих: „Четири години, години дъга, години болка, години тъга“. ОЩЕ: Намеса в изборите: Путин подкрепя сърбите в Босна и Херцеговина

Ово је вече наше побједе. https://t.co/sjxLhDRqpO — Милорад Додик (@MiloradDodik) October 4, 2026

Овако се слави наша велика побједа. Побједа Републике Српске! https://t.co/mcMlosy0UM — Милорад Додик (@MiloradDodik) October 4, 2026