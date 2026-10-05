Мицкоски с „частно посолство“ във Вашингтон: Близка до властта фирма дава 1,56 млн. долара за лобизъм в САЩ (ДОКУМЕНТИ)

Македонският премиер Християн Мицкоски изглежда си има своеобразно „частно посолство“ във Вашингтон, тъй като сочена от опозицията за близка до властта фирма дава 1,56 млн. долара за лобизъм в САЩ. Actualno.com разполага със справка по американския Закон за регистрация на чуждестранните агенти (FARA), който отразява най-общо чуждестранния лобизъм в страната. Справката показва следа от анекс към договор от 1 февруари 2025 г. между американската водеща консултантска фирма за правителствени отношения и лобиране Mercury Public Affairs и сочената от македонската опозиция за близка до Християн Мицкоски македонска отбранителна компания ATS Group, базирана в Скопие.

Анексът е сключен на 23 декември същата година

Колко пари се харчат за македонски лобизъм в САЩ?

Възнаграждението по договора е 130 000 щатски долара месечно, като анексът цели удължаване на споразумението от 1 февруари 2026 до 31 януари 2027 г., което прави общата сума по анекса за целия период на договора в размер на 1, 56 млн. долара. ОЩЕ: "Ние сме политици, не експерти по човешки права": Мицкоски пита от САЩ защо да вписва българите в конституцията (ВИДЕО)

Снимка: FARA



Къде прозира лобизмът на Мицкоски?



Подобни данни изнесоха и опозицията от СДСМ.

Любопитното при тях е, че те показват допълнителен документ чрез справка по същия американски закон, който касае за стратегическото партньорство на Северна Македония и САЩ.

Какво означава това: С други думи - частна компания от отбранителната индустрия на Северна Македония плаща значителна сума за лобистко представителство във Вашингтон, но част от прокарваните от нейно име инициативи не са чисто корпоративни и практически съвпадат със стратегическите цели на правителството в Скопие. Всъщност става въпрос за договорености, които касаят политиката на държавата и не могат да бъдат договаряни от отбранителна компания.

В този смисъл документът отразява не интересите на частсна компания, а на държавата, начело на която е именно Християн Мицкоски.

Скопие ще съгласува със САЩ отношенията си с Китай

Съгласно документа Република Северна Македония е направила стратегически избор за тясно съгласуване на интересите си със САЩ по отношение на търговията, сигурността и външната политика, като документът включва нулеви мита върху американските стоки и услуги.

На фона на китайските инвестиции в югозападната ни съседка - в документа се говори как политиката по отношение на Пекин ще е напълно съгласувана с Вашингтон, в това число и критичната инфраструктура и телекомуникациите и други.

Като под критична инфраструктура попада и китайското карго по Коридор 10, който македонския премиер наскоро представи в САЩ като американски интерес, въпреки че Китай е основният икономически и геополитически конкурент на Вашингтон. ОЩЕ: В търсене на богати чужденци: ЕС критикува Северна Македония, че имитира законодателство срещу "златните визи"

Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski