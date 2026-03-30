Правителството на Гюров:

От началото на войната в Украйна: 275 съмнителни обекта в Черно море

30 март 2026, 10:36 часа 262 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм/Сили оборони півдня України
От началото на войната в Украйна: 275 съмнителни обекта в Черно море

Турция обяви, че е засякла общо 275 съмнителни обекта във водите на Черно море от началото на войната в Украйна през март 2022 г. до днес.

Това включва морски мини, безпилотни летателни апарати и морски дронове, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от Анадолската агенция.

От военното министерство на Турция в писмено изявление по темата посочват, че от 2022 г. насам Турският военноморски флот непрестанно провежда разузнавателни, наблюдателни и патрулни мисии с цел обезвреждане и премахване на съмнителни обекти.

Турция патрулира и наблюдава

Тези действия са и в изпълнение на задълженията към Противоминната военноморска група в Черно море "MCM BLACK SEA", в която страната участва заедно с България и Румъния.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Източник: Getty Images

"В рамките на усилията за защита на зоните в нашата морска юрисдикция в Черно море са разположени две фрегати, една подводница, един патрулен кораб, един морски патрулен самолет, един хеликоптер и един безпилотен летателен апарат. За дейностите по наблюдение на мини на разположение са два миночистача, един бързоходен атакуващ катер, три хеликоптера и един безпилотен летателен апарат", става ясно още от изявлението, предаде БТА.

Турското военно министерство съобщава, че по време на проведените до момента операции и наблюдателни дейности Турските военноморски сили са регистрирали общо 28 150 часа в морето, докато морските патрулни самолети, хеликоптери и безпилотни летателни апарати са извършили 1554 полета с общо 7711 летателни часа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Турция Черно море война Украйна
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес