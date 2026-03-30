От началото на войната в Украйна: 275 съмнителни обекта в Черно море

Турция обяви, че е засякла общо 275 съмнителни обекта във водите на Черно море от началото на войната в Украйна през март 2022 г. до днес.

Това включва морски мини, безпилотни летателни апарати и морски дронове, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от Анадолската агенция.

От военното министерство на Турция в писмено изявление по темата посочват, че от 2022 г. насам Турският военноморски флот непрестанно провежда разузнавателни, наблюдателни и патрулни мисии с цел обезвреждане и премахване на съмнителни обекти.

Още: Рибарите и моряците да внимават за дронове: Турция с предупреждение за Черно море

Турция патрулира и наблюдава

Тези действия са и в изпълнение на задълженията към Противоминната военноморска група в Черно море "MCM BLACK SEA", в която страната участва заедно с България и Румъния.

"В рамките на усилията за защита на зоните в нашата морска юрисдикция в Черно море са разположени две фрегати, една подводница, един патрулен кораб, един морски патрулен самолет, един хеликоптер и един безпилотен летателен апарат. За дейностите по наблюдение на мини на разположение са два миночистача, един бързоходен атакуващ катер, три хеликоптера и един безпилотен летателен апарат", става ясно още от изявлението, предаде БТА.

Турското военно министерство съобщава, че по време на проведените до момента операции и наблюдателни дейности Турските военноморски сили са регистрирали общо 28 150 часа в морето, докато морските патрулни самолети, хеликоптери и безпилотни летателни апарати са извършили 1554 полета с общо 7711 летателни часа.

Още: От началото на войната в Украйна: Девет мини обезвредени в български води