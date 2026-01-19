Спорт:

Пак Додик е в основата: Република Сръбска има ново правителство

19 януари 2026, 13:07 часа 207 прочитания 0 коментара
Пак Додик е в основата: Република Сръбска има ново правителство

На извънредно заседание на Народното събрание на Република Сръбска депутати от управляващото мнозинство избраха новото правителство на областта. То отново ще бъде водено от Саво Манич от партията на Додик - Алианс на независимите социалдемократи (SNSD), предаде македонската медия "Рацин". На гласуването присъстваха 51 от общо 83 народни представители, от които 49 гласуваха „за“, докато опозицията не участва в гласуването. Новото правителство включва само петима нови министри.

Защо Додик пак е в основата?

Избирането на ново правителство последва вчерашното приемане от Народното събрание на оставката на предишния министър-председател, с което автоматично се прекрати мандатът на цялото правителство.

Веднага след това беше свикана извънредна сесия, на която беше гласувана новата изпълнителна власт.

Новият стар министър-председател Манич подава оставка на 15 януари и в същия ден е преноминиран за министър-председател от изпълняващата длъжността президент на Република Сръбска Ана Тришич Бабич.

Политическите събития идват в деликатен момент, точно преди насроченото заседание на Конституционния съд на Босна и Херцеговина на 22 януари. Съдът трябва да се произнесе по жалба на група босненски депутати, които твърдят, че назначаването на Манич за номиниран за министър-председател не е било правно валидно.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Те смятат, че номинацията е спорна, защото идва от лидера на СНСД Милорад Додик, който преди това беше лишен от мандата си като президент на Република Сръбска с решение на Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина, въз основа на присъда на Съда на Босна и Херцеговина, която го осъди на затвор и забрана да заема публична длъжност за шест години.

Според Конституцията на Република Сръбска, само президентът на областта има правомощието да предложи кандидат за министър-председател, което допълнително изостря правния и политически дебат относно легитимността на новия кабинет. 

Все още не е ясно какво ще стане с делото след като Манич вече е номиниран от легитиминя президент. ОЩЕ: Додик отново заплашва със сепаратизъм

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Босна и Херцеговина Република Сръбска Милорад Додик
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес