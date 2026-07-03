"В памет на убитите от българския фашистки окупатор": Скопие обновява антибългарски паметник

Повторното отваряне на граничния пункт Маркова Нога в Преспа ще има не само политическо, икономическо и двустранно значение - преходът ще бъде и място за исторически спомен, тъй като точно до него, от македонска страна, се намира паметна плоча в памет на така нареченото Леринско клане през 1944 г., става ясно от материал на македонското издание "Сакам да кажам".

Историческото събитие се използва отново за антибългарска пропаганда срещу българите.

Защо плочата е антибългарска

Плочата е била недостъпна за обществеността в продължение на много години, тъй като граничният пункт с Гърция не е функционирал от 1967 г. и не е имало пътнически трафик. По време на реконструкцията на граничния пункт, която се извършва от македонска страна, плочата е била запазена. Тя се намира в близост до новата инфраструктура, която е изградена на пункта.

Гранитът е потъмнял от годините и атмосферните влияния, но текстът, изписан върху него, може да се прочете ясно:

„На седемте млади бойци от Лерин, жестоко убити на 17 януари 1944 г. от българския фашистки окупатор.“ Плочата свидетелства за общите страдания, преживени от хората от двете страни на границата по време на Втората световна война.

Каква е историческата истина за Леринското клане?

Според историята обаче убийствата са извършени от нацистката германска армия, а не от българи. Плюс това към онзи момент населението на Леринско е предимно от български етнос.

През Втората световна война германските части контролират района на Егейска Македония в Гърция. Няма българска окупационна армия в този регион по това време. Местното население само организира въоръжени отряди, става ясно от статия на историка проф. Добрин Мичев от Македонския научен институт, озаглавена "Българско национално дело в Югозападна Македония"(1941 – 1944 г.), ктоято може да намерите ТУК.

Провокации както срещу България, така и срещу Гърция

Този паметник представлява провокация към България, но освен към страната ни - не трябва да забравяме, че такива паметници има и срещу самата Гърция.

Знаем, че по силата на Преспанското споразумение освен смята на името - Северна Македония се ангажира да се откаже от елинистичното си културно наследство, паметници и история. Същевременно обаче македонският премиер откри през май спорен паметник в Албания.

Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski

Паметникът е посветен на македонските герои от този край, но още на пръв поглед се забелязва на върха на монумента звездата на Вергина, която е част от елинистичното културно наследство и се свързва се с Антична Македония и Филип II Македонски, които са част именно от елинистичното културно и историчеко наследство.

Монументът обаче се открива на чужда територия в страна, която е доста по-напред в европейската си интеграция от Северна Македония. ОЩЕ: Мицкоски откри спорен паметник в Албания в нарушение на Преспанския договор (СНИМКИ)