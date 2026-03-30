Побоища на местните избори в Сърбия, Вучич: Избегнахме голямо зло (ВИДЕА)

Местните избори в Сърбия бяха белязани от множество инциденти, сбивания и нередности на повечето места през деня, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на наблюдатели. Управляващата партия обвини политическите си опоненти в насилие. "Едва избегнахме огромно зло“, коментира изборите сръбският президент Александър Вучич. Той обеща и да разкаже за огромните нередности.

Побоищата в Сърбия

Гласуването на изборите се проведе с множество докладвани нередности на повечето места, чести сбивания и физически конфронтации, както и десетки ранени граждани, активисти и журналисти.

Повечето конфликти бяха в Бор, в Източна Сърбия, и в Байина Баща на запад, и във войводинския град Кула, където преди затварянето на секциите полицейски кордон разделяше поддръжниците на СНС от едната страна и опозицията и студентите от другата.

‼️Още един случай на насилие в Бор. ‼️



Više desetina muškaraca koji su izašli iz štaba SNS, pojurilo je nekoliko studenata nakon što su snimili auto u kojem su, kako su sumnjali, vođene paralelne evidencije birača. Najgore je postradao student koji je jutros već bio žrtva napada.… pic.twitter.com/QkCiIXsb8U — CRTA (@CRTArs) March 29, 2026

Избирателната активност

Според предварителните данни, избирателната активност на изборите е била по-висока от 50 процента - най-много гласоподаватели са се явили в западните общини Севойно (72,1%) и Лучани (71%), в Кула в северната част на Войводина (67,64%), докато активността в Кладово в източната част на страната е била малко над 50%.

Тест за рейтинга на Вучич

Местните избори бяха обявени и като тест за рейтингите на Вучич и СНС, както и на опозиционните опции, след масовите антиправителствени протести миналата година, повече от година след инцидента в Нови Сад, когато 16 души загинаха в срутен навес на жп гарата.