Спорт:

Побоища на местните избори в Сърбия, Вучич: Избегнахме голямо зло (ВИДЕА)

30 март 2026, 9:37 часа

Местните избори в Сърбия бяха белязани от множество инциденти, сбивания и нередности на повечето места през деня, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на наблюдатели. Управляващата партия обвини политическите си опоненти в насилие. "Едва избегнахме огромно зло“, коментира изборите сръбският президент Александър Вучич. Той обеща и да разкаже за огромните нередности.

Побоищата в Сърбия

Гласуването на изборите се проведе с множество докладвани нередности на повечето места, чести сбивания и физически конфронтации, както и десетки ранени граждани, активисти и журналисти.

Повечето конфликти бяха в Бор, в Източна Сърбия, и в Байина Баща на запад, и във войводинския град Кула, където преди затварянето на секциите полицейски кордон разделяше поддръжниците на СНС от едната страна и опозицията и студентите от другата.

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Избирателната активност

Според предварителните данни, избирателната активност на изборите е била по-висока от 50 процента - най-много гласоподаватели са се явили в западните общини Севойно (72,1%) и Лучани (71%), в Кула в северната част на Войводина (67,64%), докато активността в Кладово в източната част на страната е била малко над 50%.

Тест за рейтинга на Вучич

Местните избори бяха обявени и като тест за рейтингите на Вучич и СНС, както и на опозиционните опции, след масовите антиправителствени протести миналата година, повече от година след инцидента в Нови Сад, когато 16 души загинаха в срутен навес на жп гарата. ОЩЕ: Сърбия навършва пълнолетие като кандидат за ЕС: България и Румъния са й виновни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Сърбия бой Александър Вучич местни избори
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес