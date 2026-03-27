Посрещнаха Фицо в Румъния: Какво ще подпишат двете страни? (ВИДЕО)

Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо беше приет в петък във Виктория Палас от румънския премиер Илие Болоян по време на церемония с военни почести и изпълнение на химните на Словашката република и Румъния, предаде първата частна румънска информационна агенция Agerpres. Според програмата, обявена от правителството, двамата ръководители на изпълнителната власт ще проведат среща на четири очи, последвана от пленарно заседание на делегациите по време на официален работен обяд.

Какво ще подпишат двамата премиери?

Двамата високопоставени служители ще участват и в церемонията по подписването на меморандум за разбирателство за сътрудничество между министерствата на културата на Румъния и Словашката република, валиден за период от пет години.

Сутринта Роберт Фицо беше приет от президента Никусор Дан в двореца Котрочени.

Отношенията между Румъния и Словакия

Установени на 30 януари 1920 г., дипломатическите отношения между Румъния и Чехословакия са прекратени през 1939 г. след разделянето на Чехословакия и установяването на германския протекторат, като са възобновени на 7 юни 1945 г., според уебсайта www.mae.ro, пише още румънската агенция.

След отделянето на Чехословакия и провъзгласяването на Словакия за суверенна и независима държава, преки дипломатически отношения между Румъния и Словашката република са установени на 1 януари 1993 г.

Договорът за приятелство и сътрудничество между Румъния и Словашката република е подписан на 24 септември 1993 г. в Братислава. Той влезе в сила на 23 май 1994 г.

На 16 април 1999 г. министрите на външните работи на двете страни подписаха в Братислава Протокола между правителството на Румъния и правителството на Словашката република относно валидността на договори, споразумения, конвенции и други споразумения, сключени от Румъния с Чехословакия, на които Словашката република е правоприемник.