Приятелите на Путин се подкрепят: Додик скърби за Орбан, иска да го види

14 април 2026, 11:36 часа 395 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Лидерът на босненските сърби и пръв приятел на руския диктатор Владимир Путин - Милорад Додик заяви относно изборите в Унгария, че скърби за загубата на Виктор Орбан, добавяйки, че е негов приятел и остава негов приятел, предаде босненският портал klix.ba. Припомняме, че Виктор Орбан загуби след 16 години на власт от своя опонент Петер Мадяр, а резултатът от изборите предизвика радост по улиците на Будапеща и доведе до скандирания в метрото "Руснаците, вън". 

Додик също така заяви, че иска да го види възможно най-скоро, за да разбере как ще продължат занапред. Според него Орбан е доказал, че не е диктатор.

„Още в първия ден той показа, че много от лъжите, които му се приписват по отношение на диктатурата, са абсолютно неверни, защото призна резултатите от изборите и осъществи прехода на властта без никакви ограничения“, каза Додик.

Правителството на Виктор Орбан многократно е помагало на правителството на Милорад Додик в ключови моменти, както финансово, така и чрез лобиране. В периода, когато Додик избягваше задържането в Босна и Херцеговина, унгарските медии съобщиха, че Орбан е изпратил специално полицейско звено в Босна и Херцеговина, което е имало за задача, ако е необходимо, да депортира Додик в Унгария. Тази история приключи снощи и Додик вече загуби важен политически партньор, допълва македонската медия "Слободен печат". ОЩЕ: Вучич бързо обръща палачинката: Поздрави Мадяр - на какво се надява?

 

Деница Китанова
Унгария Република Сръбска Милорад Додик Виктор Орбан Петер Мадяр
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес